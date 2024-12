Bahia estuda envolver jogadores em negociação por Erick Pulga, do Ceará

Foto: Aurélio Alves/O POVO Erick Pulga marcou o gol da vitória do Ceará sobre a Itabaiana e foi o herói da classificação às quartas da Copa do Nordeste

Principal interessado no futebol de Erick Pulga até o momento, o Bahia avalia como pode convencer o Ceará a negociar o atacante na próxima janela de transferências. Conforme apurou o Esportes O POVO, a diretoria do Tricolor da Boa Terra estuda envolver jogadores nas tratativas visando uma tentativa de abater parte do valor pedido pelo Vovô.

Um dos atletas apontados como "moeda de troca" é o lateral-esquerdo Matheus Bahia, que pertence ao Esquadrão e atuou emprestado ao Vovô nesta temporada, quando disputou 49 jogos e foi peça-chave na campanha do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. A permanência do camisa 79, inclusive, é uma das prioridades do Alvinegro para 2025.

Outros jogadores que não serão aproveitados pelo clube baiano também são avaliados para serem envolvidos na possível transação.

Ainda conforme apuração do Esportes O POVO, a contratação do ponta do Vovô é bem vista pelo técnico Rogério Ceni e sua comissão, que gostam do estilo de jogo do jovem e vêem margem de crescimento do desempenho. Até o momento, porém, nenhuma proposta oficial foi apresentada pelo Bahia ao Alvinegro de Porangabuçu.

Assim como o Ceará, o Esquadrão deve ser um dos clubes mais ativo na janela de transferências. No último domingo, 8, o time bateu o Atlético-GO na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), e confirmou vaga na fase preliminar da Copa Libertadores após 35 anos sem disputar a principal competição do continente.

Portanto, a expectativa é de que a diretoria do clube reforce todos os setores do elenco visando o aumento da competitividade.

É válido ressaltar que o Ceará é dono de 40% dos direitos econômicos de Erick Pulga, que terminou como artilheiro do Vovô com 22 gols e da Série B com 13. O Atlético-CE tem 50% e o Ferroviário, 10%. O clube do Porangabuçu, que possui 100% dos direitos federativos do atleta, é quem tem autonomia de negociação no mercado.

Na última semana, o Torpedo Moscou, time da segunda divisão da Rússia, sinalizou interesse no atacante de 24 anos e formalizou uma proposta de três milhões de euros, cerca de R$ 19 milhões, para tirar o atleta do Vovô, conforme apurou o Esportes O POVO.

A oferta do clube russo — que conta com Ari, dono do Atlético-CE e de 50% dos diretos econômicos do atleta — foi prontamente recusada pela diretoria do Ceará. Internamente, a venda do atleta é tratada como "iminente", mas o Vovô mantém cautela para realizar uma transação que agrade aos cofres alvinegros.