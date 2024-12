Criativo e com refino técnico, Pol Fernández é o primeiro reforço do Fortaleza para 2025

Foto: Reprodução / Redes Sociais Pol Fernández, meia do Boca Juniors, mas com pré-contrato firmado com o Fortaleza para 2025

Conforme antecipado pelo Esportes O POVO em agosto, o Fortaleza já tem seu primeiro reforço para a temporada de 2025 definido. Trata-se do volante argentino Pol Fernández, do Boca Juniors. A informação foi confirmada pelo próprio treinador da equipe, Juan Pablo Vojvoda, nesse domingo, 8.

"O Pol Fernández é um jogador que tem boa qualidade. O Fortaleza está sempre procurando o mercado internacional para continuar crescendo. Agora que já fechamos o ano, podemos falar que ele vai estar com a gente. Vai trazer toda a sua qualidade como jogador, mas vai ter que lutar junto a todos para que o Fortaleza consiga os objetivos para o próximo ano", disse o comandante tricolor em entrevista coletiva após a vitória diante do Internacional pela última rodada da Série A.

Recentemente, o presidente e ex-craque do Boca Juniors, Juan Román Riquelme, também optou por abrir o jogo e confirmar que o atleta não seguirá no clube no programa "El Louco y El Cuerdo", do canal argentino Azz, no YouTube. Em nota nas redes sociais, Pol também já havia confirmado a saída.

"Nós o trouxemos duas vezes, assinamos um contrato de três anos e meio e assim vamos respeitá-lo. Desejamos tudo de bom para ele. Estou feliz porque as coisas estão se esclarecendo sozinhas. Ele conversou com o Conselho [...] e anunciou que não continuará em janeiro. Nós sempre desejaremos o bem dele", contou o mandatário xeneize.



Com características que agradam a Vojvoda, Pol Fernández desembarcará na capital cearense em janeiro cercado de expectativas. Experiente em grandes torneios, o volante de 33 anos tem como principais atributos a boa visão de jogo, passe refinado, pressão pós-perda, intensidade e controle da partida.

O estilo do argentino jogar, inclusive, lembra dois outros jogadores conhecidos pela torcida leonina: Caio Alexandre, que deixou o clube no começo do ano rumo ao Bahia, e Matheus Rossetto, atual titular do time. Com grande potencial de criação de jogadas, o novo reforço tricolor gosta de receber a bola ainda no campo de defesa, quase junto aos zagueiros, para distribuir passes.

Na marcação, Pol também agrega taticamente e é consciente de suas ações. Muitas vezes, ele realiza a famosa "quebra de pescoço" para visualizar os espaços próximos, evitando uma possível perda da bola.

Na temporada passada, o camisa 8 foi titular em todos os jogos da campanha do vice-campeonato do Boca na Libertadores — os argentinos perderam na prorrogação para o Fluminense, por 2 a 1, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). No total, o volante atuou 46 vezes, marcou dois gols e deu duas assistências em 2023. Neste ano, ele disputou 44 jogos e anotou uma assistência.

Alinhando experiência, técnica com a bola no pé e obediência tática, Pol deve ser forte candidato ao posto de titular no time do conterrâneo Vojvoda em 2025.