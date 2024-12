Haroldo Martins seguirá como diretor de futebol do Ceará em 2025

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 14-12-2023: Haroldo Martins novo diretor de futebol do Ceará em entrevista no Trem Bala. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Uma das definições de permanências mais aguardadas pelo torcedor do Ceará foi consolidada pelo clube, restando apenas o anúncio oficial. A novidade não é no plantel de jogadores, mas sim na diretoria alvinegra. Conforme apurou o Esportes O POVO, Haroldo Martins seguirá no cargo de diretor de futebol do clube em 2025.

Integrante crucial do departamento de futebol do Vovô, Haroldo teve participação direta na montagem do elenco que conquistou o acesso à Série A. Além dele, a pasta conta com o executivo Lucas Drubscky — que também já tem permanência garantida —, o coordenador técnico João Paulo Sanches e o assessor de futebol Ricardinho.

A princípio, esta não era a decisão de Haroldo. O diretor chegou a afirmar algumas vezes que não pretendia permanecer para 2025, tratava até como "algo bem firmado" no pensamento. O acesso do Ceará teve influência, mas não eram resultados esportivos que o prendiam ao clube. Após a Série B, ele teve longas conversas com outros diretores, assim como com a família, e resolveu permanecer em solo cearense.

Ainda no início da segunda divisão, mesmo com o título cearense, chegou a dizer: “Ela (Patrícia, a esposa) me deu apoio para ir (ao Ceará). Ela não queria, mas a partir do momento que nós compartilhamos ali, eu disse ‘preciso ir’, e ela falou ‘eu vou com você’. Mas eu disse para ela: ‘Estou indo em uma missão até o final do ano e eu lhe prometo que não vou passar disso’. Futebol é assim, se a coisa dá certo, ‘vamos lá, agora você vai pra outra coisa’. Eu não quero e não pretendo ir além da missão que eu adotei”, concluiu.

Anteriormente, mesmo com as falas do diretor de que não seguiria em Porangabuçu, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, disse em entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, que estava fazendo de tudo pela permanência de Haroldo. Este foi, inclusive, um dos primeiros objetivos do mandatário após conseguir a reeleição.

"O Haroldo tem minha total confiança, é um grande amigo que o Ceará me deu. A gente conversou muito sobre isso e eu falei que ia dar autonomia para o departamento trabalhar. Conversei com o Haroldo, ele está pensando. Me explicou o momento dele profissional, é advogado e contador. Eu disse que é merecido ele continuar, fez parte desse trabalho. Acredito que ele vá acabar continuando no próximo ano", disse o João Paulo à época.