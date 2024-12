Noite das Personalidades Esportivas homenageia Alan Neto e premia craques do Estado

Foto: FOTOS AURÉLIO ALVES Juan Pablo Vojvoda e Ivoneide Rodrigues, a musa Bette Davis, com imagem de Alan Neto ao fundo

Momentos de emoção e um tributo ao jornalista Alan Neto marcaram a 52ª Noite das Personalidades Esportivas, o Oscar do esporte, promovido pelo jornalista Sérgio Ponte, da Rádio O POVO CBN, nesta segunda-feira, 9, na cobertura da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), em Fortaleza.

Entre os homenageados, estiveram presentes o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz — pelo 5º ano consecutivo escolhido dirigente do ano —; Haroldo Martins, diretor de futebol do Ceará, que recebeu uma homenagem pelo acesso alvinegro à Série A do Campeonato Brasileiro; Ivanilde Rodrigues, a musa Bette Davis de Alan Neto e Juan Pablo Vojvoda, técnico do Tricolor do Pici, melhor treinador do ano e personalidade brasileira do ano.

O argentino, por sinal, fez bonito discurso sobre o futebol cearense. Na oportunidade, o técnico agradeceu pelo destaque, revelou ter adiado viagem à Argentina, e ressaltou a importância de ter Ceará e Fortaleza na Série A.

Foto: AURÉLIO ALVES

Jade Romero e Marcelo Paz, melhor dirigente do ano

"Eu já escutei que, em outros tempos, os clássicos cearenses tinham muito caso de violência. Acredito que o povo cearense cresceu, amadureceu e isso mostra uma responsabilidade de todos que fazem esse espetáculo", disse.

"Eu torço pelo Estado do Ceará. Seja alvinegro ou tricolor, o importante é ver o futebol cearense crescer", completou.

Esta foi a terceira vez que o argentino levou o prêmio da noite das personalidades esportivas. Pela primeira vez, no entanto, recebeu os prêmios presencialmente.

Ao final do cerimonial, porém, os craques do campo deram lugar à emoção. A noite era de um nome, que desde o dia 3 de abril não está mais presente: Alan Neto. Ele teve uma festa para celebrar a saudade, ainda que, em vida, nunca tinha sido afeito aos holofotes.

Ninguém melhor para representa-lo que sua inspiração, a Musa Bette Davis, a viúva Ivanilde Rodrigues. Emocionada, a eterna esposa de Alan falou sobre estar sem seu companheiro de longa data. "Eu estou muito comovida de estar aqui. É tudo a primeira vez sem você, Alan. Você me deixou forte, mas eu não sou de ferro".

Foto: AURÉLIO ALVES

Haroldo Martins recebeu de Wandick Landry o prêmio especial em homenagem ao Ceará

"Eu fico feliz de ver tanta gente aqui, prestigiando esse momento. Pessoas que conheceram o Alan e têm uma admiração. Eu sei que ele não passou batido por aqui", disse ela, que pediu para receber a inédita medalha Alan Neto das mão de Vojvoda, técnico do time do coração dela, o Fortaleza.

O discurso de encerramento foi de Jade Romero, vice-governadora do Ceará, secretária das mulheres e esposa do CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz. Representando o Estado, ela falou da importância da presença feminina em todos os espaços e celebrou a noite mais estrelada do futebol cearense.



Premiados da festa

Dirigente de futebol - Marcelo Paz (CEO da SAF do Fortaleza) -

17 votos

Jogador de futebol - João Ricardo (Fortaleza) e Erick Pulga (Ceará) - 13 votos cada

Jogador revelação - Kervin Andrade (Fortaleza) - 13 votos

Técnico de futebol - Juan Pablo Vojvoda (Fortaleza) - 19 votos

Árbitro de futebol - Nailton Oliveira -

11 votos

Imprensa esportiva - Fernando Graziani (O POVO)

Menção honrosa - Ceará Sporting Club (pelo acesso à

Primeira Divisão)

Dirigente Interiorano - Roberto Pessoa (prefeito de Maracanaú)

Dirigente educacional - José de Carvalho Rocha (colégio Christus)

Personalidade brasileira do futebol - Juan Pablo Vojvoda (técnico do Fortaleza)

Atleta amador -

Luca Pardi Potrichi (natação do colégio Christus)

Homenageados especiais:

Ari Gol (jogador/dirigente do Atlético-CE), Gomes Farias (imprensa), Louralber Monteiro (árbitro), Luis Eugênio França Pequeno (gestão hospitalar), Jonas Carlos Girão (gestão profissional)