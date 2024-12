Botafogo estreia contra o Pachuca na Copa Intercontinental

Foto: Vitor Silva / Botafogo Luiz Henrique foi eleito o craque do Brasileirão 2024

Menos de 72 horas depois de se consagrar campeão brasileiro, o Botafogo volta a campo nesta quarta-feira, 11, em Doha, no Catar, para a estreia na Copa Intercontinental — antigo Mundial de Clubes. O alvinegro carioca sobe ao gramado do Estádio 974 às 14 horas (horário de Brasília) para enfrentar o Pachuca, do México, e terá de superar o cansaço para sonhar com mais um título inédito.

A vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, no domingo, que garantiu o título nacional ao Botafogo após 29 anos, foi rapidamente comemorada pelo elenco. Os jogadores saíram do Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) direto para o Aeroporto do Galeão, onde embarcaram em um voo fretado para o Catar.

"Agora vai na superação. O calendário é muito apertado, jogamos praticamente hoje, já viajamos, chegamos. Dormimos um pouco e já vamos treinar daqui a pouco. E amanhã já jogamos. Vai ter que ser na superação mesmo. Mas vamos descansar bem para poder fazer uma boa partida", disse Júnior Santos, em entrevista ao canal SporTV.

A equipe carioca acumula 74 jogos na temporada, número considerado alto mesmo para os padrões brasileiros. O duelo com o Pachuca será o sétimo compromisso do Botafogo em um período de apenas 20 dias. Neste período, venceu jogos importantes fora de casa, como o 3 a 1 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, e o 1 a 0 sobre o Internacional, no Beira-Rio, além do 3 a 1 sobre o Atlético-MG na final da Libertadores, com um jogador a menos desde o primeiro minuto.

O técnico Artur Jorge ainda não deve contar com o zagueiro Bastos. Segundo o clube, o angolano sentiu uma lesão de gravidade média no músculo posterior da coxa esquerda e não tem previsão de retorno. Adryelson, substituto nas partidas decisivas da equipe, incluindo a vitória 3 a 1 sobre o Atlético-MG na final da Libertadores, será o substituto. Na lateral-direita, o jovem uruguaio Mateo Ponte deve ser mantido na vaga do lesionado Vitinho, que só volta em 2025.

Esta será a primeira edição da Copa Intercontinental sob a nova nomenclatura. O torneio vai continuar a ser realizado anualmente, enquanto o "Super" Mundial de Clubes será disputado a cada quatro anos —- a competição estreia o formato com 32 equipes em 2025, com a presença de Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fluminense.

O duelo de quartas de final entre Botafogo e Pachuca foi intitulado pela Fifa como Dérbi das Américas. Trata-se do campeão da Conmebol contra o vencedor da Concacaf, federação da América Central e do Norte. A entidade vai conceder um troféu ao vencedor, assim como no duelo de semifinal, quando o classificado encara o egípcio Al-Ahly pela Challenger Cup, dia 14. A equipe africana eliminou o Al Ain, dos Emirados Árabes, na fase anterior. O representante da Uefa, no caso o Real Madrid, só entra em campo na final, marcada para 18 de dezembro.