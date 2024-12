Ceará avança por Fernandinho e fica próximo de confirmar mais um reforço para 2025

Foto: Marcos Freitas/Agência Mirassol FC Fernandinho, atacante do Mirassol, durante jogo contra o Sport pela Série B 2024

Com a permanência de Haroldo Martins como diretor de futebol acertada, o Ceará segue buscando peças no mercado visando a montagem do seu elenco para a próxima temporada. Em uma clara estratégia de pinçar os destaques da Série B e mapear jogadores com bom custo-benefício da Série A, o Vovô está prestes a acertar mais uma contratação.

O nome da vez é o atacante Fernandinho, que teve bom desempenho na campanha de acesso do Mirassol-SP no Campeonato Brasileiro Série B 2024. A informação foi dada inicialmente pelo portal GE e confirmada pelo Esportes O POVO.

O atleta de 27 anos fez 34 jogos pela equipe paulista na Segundona, sendo titular em 33 destes. Nas oportunidades em campo, contribuiu com cinco gols e três assistências. O atacante também se destacou como maior driblador da competição, com uma média de 2,3 dribles certos por partida, segundo os dados do SofaScore, plataforma especializada em estatísticas no futebol.

Livre no mercado desde que se encerrou o vínculo com o Mirassol, no dia 30 de novembro deste ano, Fernandinho deve assinar por dois anos. Ele deve se confirmar como como a segunda contratação para a temporada de 2025 do Vovô.

Isso porque, nessa sexta-feira, 6, o Alvinegro de Porangabuçu anunciou o zagueiro Willian Machado como primeiro reforço da equipe para o próximo ano. Vindo do Operário-PR, o defensor de 28 anos assinou contrato com o Ceará até 2026. Na negociação pelo defensor, o time cearense superou a concorrência de Atlético-MG, Mirassol e Coritiba.

Além dos dois citados, o departamento de futebol do Vovô também analisa outros nomes que se encaixam no perfil traçado. Entre eles, estão os laterais Elias, do Vila Nova, e Nicolas, do América-MG, os zagueiros Éder, ex-América-MG, Alan Empereur, do Cuiabá, e o meia-atacante Alesson, também do Vila Nova.

Conforme planejado pela diretoria do clube, o Vovô deseja se reapresentar no dia 2 de janeiro com pelo menos 80% do seu elenco da próxima temporada definido. A projeção do valor da folha salarial é de R$ 6 milhões mensais, de acordo com o presidente João Paulo Silva.



“Nós estamos terminando a temporada de 2024 com uma folha em torno de R$ 3,5 milhões. A nossa ideia é ter uma majoração e ficar ali em torno de R$ 5,5 a R$ 6 milhões para o início da temporada. A nossa ideia é chegar nesse nível. Até porque, como eu falei, vamos ter também um incremento de novas receitas”, disse o dirigente em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, da Rádio O POVO CBN, na última semana.