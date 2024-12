Futsal: Fortaleza é goleado pelo São João de Jaguaribe e fica com o vice do Cearense

Foto: João Moura / Fortaleza EC Fortaleza ficou com o vice campeonato para o São João de Jaguaribe

O ano vitorioso do futsal do Fortaleza se encerrou sem o título do Campeonato Cearense. Nesta terça-feira, 10, o Tricolor do Pici foi novamente derrotado pelo São João de Jaguaribe e ficou com o vice-campeonato. Jerrin, Joalison, Índio e Paulo Victor marcaram os gols do triunfo da equipe do interior cearense, que conquistou o bicampeonato estadual. Bob descontou para o Leão. O placar terminou em 4 a 1.

Na partida de ida, realizada no último sábado, 7, no ginásio Paulo Sarasate, o São João já havia vencido o time leonino por 3 a 2, em um jogo marcado por polêmicas de arbitragem. Jogando em casa, com o ginásio Irineu Costa lotado, os mandantes impuseram o seu domínio.

O clube jaguaribano começou ligado e partiu para cima dos comandados de Facó, buscando ampliar a vantagem já conquistada na capital cearense. Não demorou muito para Jerrin abrir o placar. O camisa 8, aliás, foi um dos grandes destaques da equipe durante toda a decisão.

O Fortaleza não conseguiu, nem de longe, demonstrar o futebol que o levou ao título do Campeonato Brasileiro. Em quadra, a equipe cometeu muitos erros de passe e teve dificuldades para finalizar as jogadas de forma concreta.

Enquanto isso, o São João viu sua situação melhorar ainda mais. Joalison aproveitou uma boa jogada dos donos da casa e marcou o segundo gol.

Bob, pivô do Tricolor, descontou para o Fortaleza. Naquele momento, o time precisava de mais dois gols para levar a decisão para a prorrogação. No entanto, o que ocorreu foi mais um gol do adversário.

Índio aproveitou um vacilo da defesa do Leão e, praticamente sem goleiro, fez o terceiro gol da equipe. Na etapa final, embora o Fortaleza tenha exercido pressão — algo natural para quem estava atrás no placar —, não conseguiu evitar o vice-campeonato.

O pior veio a um minuto do fim: quando o time tricolor utilizava a estratégia de goleiro-linha, Paulo Victor roubou a bola e, do lado adversário, marcou o último gol, decretando o título para o São João de Jaguaribe.

Esta foi a terceira vez que as duas equipes se enfrentaram em finais na temporada de 2024. Até então, o Fortaleza havia conquistado a Copa do Estado e a Copa do Nordeste, mas não conseguiu repetir o feito no Cearense.