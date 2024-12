Dose goiana: Ceará anuncia Bruno Tubarão para 2025, mas perde força por Alesson

Foto: Ingryd Oliveira/Atlético-GO Bruno Tubarão, novo reforço do Ceará para 2025

O Ceará oficializou seu segundo reforço para a temporada de 2025 nesta quarta-feira, 11. Trata-se do atacante Bruno Tubarão, que defendeu o Atlético-GO na Série A deste ano.

O que chama atenção é que o o atleta, além de jogar na linha ofensiva, também pode atuar como lateral-direito. No Dragão, por exemplo, ele desempenhou essa função nas últimas duas temporadas.

Aos 29 anos, o jogador disputou 40 partidas pelo Atlético-GO em 2024, sendo 34 como titular. Após o rebaixamento do clube goiano, ele não teve seu contrato renovado, assim como boa parte do elenco rubro-negro. Agora no Vovô, terá vínculo até o fim de 2025.

Além do Atlético-GO, Tubarão também acumula passagens por Madureira-RJ, Red Bull Bragantino e Vasco da Gama-RJ na carreira.

Com tudo certo para defender o Alvinegro no próximo ano, o atacante se junta ao zagueiro Willian Machado como os reforços anunciados pelo clube até o momento. O defensor foi destaque do Operário-PR na Série B e assinou contrato com a equipe até 2026. Na negociação pelo beque, o time cearense superou a concorrência de Atlético-MG, Mirassol e Coritiba.

Por outro lado, se o Vovô oficializou nova contratação, perdeu força em outra tratativa. Isso porque o negócio entre Ceará e Vila Nova-GO pelo atacante Alesson esfriou nos últimos dias, conforme apurou o Esportes O POVO. O atual estágio das conversas ocorre após o Tigre pedir cerca de R$ 7 milhões ao Alvinegro de Porangabuçu para liberar o jogador.

Interessada no camisa 11, a diretoria cearense ainda tenta a contratação e avalia alternativas de negócio. Já o clube goiano trata o atleta, que tem contrato válido até o fim de 2025, como "fundamental" no elenco e deseja uma boa compensação financeira.

Além do Ceará, outros clubes da Série A e do exterior também manifestaram interesse no futebol de Alesson. Em 2024, o atacante registrou 20 gols e 10 assistências em 56 jogos pelo time goiano, sendo artilheiro máximo da equipe. Versátil, o jogador pode atuar como ponta, segundo atacante e até meia ofensivo.

Em 2025, o departamento de futebol do Vovô planeja montar um elenco competitivo para disputar Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série A.

O planejamento traçado pela cúpula envolve, além de saídas, a contratação de 16 novas peças para o plantel principal — duas já foram anunciadas. Conforme revelado pelo presidente João Paulo Silva, a reapresentação do time ocorre no dia 2 de janeiro.