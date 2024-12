Paz diz não temer fim da Copa do Nordeste e revela recusa a proposta para deixar o Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES Marcelo Paz, durante a Noite das Personalidades Esportivas

Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, foi o convidado desta quarta-feira, 11, no programa "Esportes do POVO", da rádio O POVO CBN. Nele, o dirigente comentou sobre a polêmica do dia: a ausência do artigo no regulamento da Copa do Nordeste que garante ao clube campeão vaga na 3ª fase da Copa do Brasil do ano seguinte.



De acordo com apuração do Esportes O POVO, a falta da regra, também percebida no regulamento da Copa Verde, está atrelada às possíveis mudanças no calendário da Copa do Brasil de 2026, tema que será debatido em reunião com todas as federações do país amanhã, dia 13. Apesar disso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) indicou que os torneios regionais devem seguir garantindo vaga em fases avançadas do certame nacional.



Sobre o assunto, Marcelo Paz admitiu surpresa sobre a retirada do artigo — que potencialmente torna o Nordestão menos atrativo para os clubes —, mas enfatizou que não teme pelo fim da competição, tendo em vista sua relevância nacional.



“Não temo de forma alguma o fim da Copa do Nordeste. Quem se propuser a falar sobre isso vai dar um tiro no pé absurdo. Primeiro porque a Copa do Nordeste já está no coração das torcidas. O torcedor prefere ir para um jogo como Fortaleza contra Sport do que Fortaleza contra Horizonte. É uma verdade. O público é maior, a receita é maior, a atração é maior”, pontuou.



Outro ponto ressaltado por Paz foi que a Lampions, cujo início da fase de grupos está previsto para o dia 22 de janeiro, é um atrativo na negociação com os atletas no mercado da bola. “Quando se contrata um jogador, ele tem toda uma visão sobre a Copa do Nordeste. Ele quer jogar a Copa do Nordeste. Já está no imaginário dos jogadores”, concluiu.



Desde 2015 no Fortaleza, Marcelo Paz já ocupou os cargos de diretor de futebol, vice-presidente e presidente até se tornar CEO da SAF, posição que assumiu em dezembro de 2023. A boa gestão no Leão, assim como sua consolidação como dirigente, naturalmente despertou o interesse de outros times. Um clube, inclusive, tentou tirá-lo do Tricolor recentemente.



"Recebi (proposta), mas vou continuar no Fortaleza. Sim (depois do Corinthians)". Na sequência, ao ser questionado qual era o time, foi enfático: "Não, não vou dizer nada”. Em junho deste ano, Paz foi procurado pelo Timão de forma oficial. Antes, já havia recebido sondagens do Botafogo e do Red Bull Bragantino, optando por seguir no Tricolor.



Neste longo período no Pici, de quase dez anos, Paz viveu algumas situações difíceis, entre elas a saída de Júnior Santos, artilheiro e campeão da Libertadores desta temporada pelo Botafogo — onde conquistou, também, o título da Série A. O dirigente relembrou a conturbada passagem do atacante pelo Leão no início de 2023.



“Ele foi criticado desde que se ventilou a possibilidade de ele vir! Ele já deu entrevista se defendendo e ainda chorou na coletiva. Ele já tinha sido tão criticado, na verdade, não só ele como também a diretoria, que ele já chegou numa situação dificílima”, contou. À época, Júnior Santos não conseguiu se firmar e fez apenas oito partidas antes de ser vendido ao Botafogo.



“Ele não tinha ambiente e é claro que isso tem relação com o desempenho dele. Ele dizia para a gente: ‘Eu sou vaiado no aquecimento e o Botafogo me quer de volta, me ligam toda hora, falam que vou ser titular’”, comentou. “Me dói isso. Até hoje eu tenho essa dor porque eu sabia que ele era um grande jogador, eu falava isso dentro do clube”, declarou.