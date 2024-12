Ceará tem interesse na contratação do goleiro Gabriel Vasconcellos, destaque do Juventude

Foto: Gabriel Tadiotto/ECJ Goleiro Gabriel Vasconcellos fez boa Série A pelo Juventude

Almejando um elenco com jogadores que tenham experiência na Série A, o Ceará manifestou interesse na contratação do goleiro Gabriel Vasconcellos, destaque do Juventude-RS em 2024. O Esportes O POVO apurou em primeira mão que a diretoria alvinegra fez contato com o Coritiba-PR, clube que detém os direitos do arqueiro, para entender valores e opções de viabilizar o negócio.

Aos 32 anos, o camisa 1 disputou 46 partidas pelo time gaúcho nesta temporada, sendo 34 no Campeonato Brasileiro. Ao todo, o atleta realizou 109 defesas na principal competição nacional. Os números são do SofaScore, plataforma especializada em estatísticas no futebol.



Com contrato válido até o fim de 2026 com o Coritiba, o goleiro atuou por 10 anos no futebol italiano. No país do 'calcio', defendeu Milan, Carpi, Napoli, Cagliari, Empoli, Perugia e Lecce. Ele é cria das categorias de base do Cruzeiro-MG.

Ademais, o Esportes O POVO apurou que o Vovô tem outro arqueiro no radar. Trata-se de Keiller, que pertence ao Internacional-RS e esteve emprestado ao Vasco da Gama-RJ em 2024. Internamente, a diretoria discute qual a melhor opção para assumir a meta alvinegra na próxima temporada.

Outro nome que foi ligado ao Ceará nos últimos dias, o goleiro Ronaldo, do Atlético-GO, não é prioridade neste momento no clube, conforme apuração do Esportes O POVO. A cúpula até chegou a sondar a situação do arqueiro, mas preferiu focar os esforços em Gabriel e Keiller.

O posto de goleiro titular do Alvinegro vem sendo um ponto de discussão desde o início de 2023. À época, Richard despontou como dono da posição após a saída de João Ricardo para o rival Fortaleza. Com o respaldo da torcida, o camisa 1 até se manteve como absoluto, mas sofreu lesão e Bruno Ferreira teve que ocupar a lacuna.

Porém, uma desavença entre Bruno e o então técnico Vagner Mancini acabou ocasionando em outra troca de arqueiro. Por isso, o goleiro André Luiz, cria da base alvinegra, disputou os últimos jogos da Série B de 2023. Neste ano, o Vovô foi no rival e contratou Fernando Miguel, mas o experiente jogador sofreu grave lesão e perdeu a temporada por inteiro.

Richard, já recuperado, retomou o posto e seguiu como titular até setembro, quando, novamente, foi forçado a ficar de fora dos gramados por lesão. Na ocasião, ele rompeu o tendão de Aquiles e cedeu lugar a Bruno Ferreira novamente. De volta ao time inicial, o número 94 teve atuações sólidas nas rodadas finais, mas não deve ter a responsabilidade de ser o principal goleiro do Ceará na disputa da Série A.