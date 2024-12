Ferroviário anuncia a contratação de treinador português Tiago Zorro

Foto: DIVULGAÇÃO/FERROVIÁRIO Tiago Zorro, técnico português de 43 anos, é quem comandará o Ferroviário na temporada de 2025

O Ferroviário anunciou nesta quinta-feira, 12, a contratação de Tiago Zorro, treinador português de 43 anos, como o novo comandante da equipe. Com contrato para a temporada de 2025, o técnico terá como principal objetivo conduzir o Tubarão da Barra de volta à Série C do Campeonato Brasileiro.

Zorro substituirá Marcelo Vilar, que deixou a equipe após conquistar a Taça Fares Lopes e assegurar vaga para a Copa do Brasil de 2025.

Natural de Lisboa, o treinador acumula experiências no futebol de seu país de origem, especialmente nas divisões inferiores de Portugal. Na temporada passada, ele esteve à frente do Atlético CP, clube da Liga 3, onde alcançou a 7ª colocação. Em 34 partidas, Zorro levou o time a dez vitórias, 13 empates e 11 derrotas, com 39 gols marcados e 44 sofridos.

Leia mais Ferroviário anuncia Fernando Pin como novo gerente de futebol para próxima temporada

Sobre o assunto Ferroviário anuncia Fernando Pin como novo gerente de futebol para próxima temporada

A trajetória do novo técnico coral no Atlético CP é marcada por conquistas importantes para o clube português. Em três temporadas no comando da equipe, ele conduziu o time ao título do Campeonato de Portugal, equivalente à Série D do futebol brasileiro, e garantiu o acesso à Liga 3. Neste período, o treinador também venceu a competição regional AF Lisboa, assegurando a vaga para o Campeonato de Portugal.

Juntamente com Zorro, o Ferroviário também contratou dois auxiliares técnicos portugueses, Vítor Portela e José Quadros.

A contratação do técnico Tiago Zorro faz parte da movimentação interna do Ferroviário para se transformar em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O clube receberá investimento de um grupo empresarial português, além de um russo. Os investidores também tiveram participação na montagem do elenco que conquistou a Fares Lopes.

O Esportes O POVO apurou que entre os portugueses que assumirão a SAF do Ferroviário estão os empresários Nuno Patrão, agente de jogadores e proprietário da empresa Footis, e Pedro Roxo, ex-presidente da Associação Acadêmica de Coimbra e do B SAD (Sociedade Anônima do Desporto).

A dupla esteve no Boavista-RJ, no Campeonato Carioca deste ano, avaliando investimento da SAF, mas não permaneceram. Lá, também levaram um técnico luso, Filipe Manuel Nunes Cândido.