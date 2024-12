Zagueiro da Premier League e possíveis saídas: Fortaleza movimenta o mercado da bola

Foto: Divulgação/West Ham Zagueiro Luizão em jogo do sub-21 do West Ham

Atento ao mercado da bola, o Fortaleza incluiu a zaga entre as posições que são monitoradas para possíveis contratações de olho em 2025. O Esportes O POVO apurou que o Leão do Pici fez uma consulta por Luizão, que foi revelado pelo São Paulo e está no West Ham, da Inglaterra, e avalia abrir negociação para um acerto com o defensor.

O clube europeu aceita emprestar o zagueiro canhoto de 22 anos, e o Tricolor já foi informado das condições para um eventual acordo, mas ainda não apresentou proposta. Luizão já esteve no radar da equipe cearense em outras janelas de transferências, mas os ingleses relutaram em cedê-lo de forma temporária. O contrato com os Hammers tem duração até junho de 2026.

West Ham e o jogador veem o retorno ao futebol brasileiro com bons olhos, para o zagueiro ganhar minutagem e ter maior visibilidade. A presença do Fortaleza na Copa Libertadores de 2025 também é considerada um atrativo, além dos bons resultados do clube nos últimos anos e da evolução de alguns jogadores sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda.

No elenco atual, o treinador argentino conta com Kuscevic, Brítez, Cardona e Titi como opções para a zaga — o primeiro deve ser comprado do Coritiba-PR. Canhoto, Luizão seria mais uma peça para atuar do lado esquerdo do setor. Para a próxima temporada, o Fortaleza já acertou as contratações do goleiro Brenno, do Grêmio, e do volante Pol Fernández, do Boca Juniors, da Argentina.

Em meio às especulações por chegadas de novos jogadores, há, em paralelo, possíveis saídas. Renato Kayzer, reserva imediato de Lucero nesta temporada, é alvo de outro Tricolor para a próxima temporada: o Fluminense. O time carioca já fez uma consulta acerca da situação do atacante e tem o nome no radar de reforços para 2025.

O Fluminense sondou o atacante após garantir permanência na Série A e, de quebra, classificar-se para a Copa Sul-Americana do próximo ano. Apesar de contar com Germán Cano, Kauã Elias e Lelê para a posição, o time carioca busca outro centroavante e vê Kayzer como um nome interessante. O Esportes O POVO apurou que as conversas ainda não avançaram.

O volante Zé Welison é outro que pode deixar o Leão em 2025. Há três temporadas no Fortaleza, o potiguar de 29 anos está na mira do Sport-PE, clube que já defendeu em 2021. O Tricolor não descarta vender o meio-campista se o Rubro-Negro chegar a um valor considerado interessante.

O Esportes O POVO apurou que a negociação só será viável se os pernambucanos estiverem dispostos a comprar o jogador. O Fortaleza, portanto, não cogita um acerto por empréstimo e só aceita liberar o camisa 17 em caso de venda. O Tricolor tem contrato com o volante até o fim de 2026 e é dono de 75% dos direitos econômicos, adquiridos por R$ 1,25 milhão junto ao Atlético-MG.