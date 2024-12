Ceará pode vender Saulo para futebol chinês e encaminha novo reforço para a zaga

Foto: AURÉLIO ALVES Saulo Mineiro fez 4 gols em 4 partidas na reta final da Série B

O Ceará está próximo de perder um dos seus principais jogadores na temporada. Isso porque o atacante Saulo Mineiro tem conversas avançadas com o Shanghai Port, da China, conforme apurou o Esportes O POVO. O valor exato da transferência é mantido em sigilo, mas deve chegar a aproximadamente R$ 6 milhões.

Identificado com o time e a torcida, o camisa 73 é um dos nomes mais visados no mercado da bola. Recentemente, além do Shanghai, ele recebeu ofertas de clubes da Coreia do Sul e sondagens de equipes de México, Rússia, Arábia Saudita e de dois times que disputarão a Série A do Campeonato Brasileiro.

O principal desejo do atacante ainda é permanecer no Ceará. Contudo, conforme apurou o Esportes O POVO, existe um acerto verbal entre o clube cearense e o jogador para aceitar uma proposta caso seja rentável para ambos.

Destaque do Vovô em 2024, em especial na segunda metade da Série B, Saulo disputou 46 jogos com a camisa alvinegra e balançou as redes 13 vezes, sendo 11 na Segundona. Na reta final da competição, assinalou quatro gols nas últimas quatro partidas que jogou pelo time. No duelo final, porém, foi desfalque por lesão.

Se há saída encaminhada, o movimento também vem sendo feito de forma contrária. Conforme apurou o Esportes O POVO, o Ceará avançou na negociação com o zagueiro Éder, do América-MG. Atualmente, as partes discutem detalhes, como tempo de contrato e questões burocráticas, visando o acerto.

Aos 29 anos, o defensor entrou no radar do clube alvinegro nas últimas semanas, conforme antecipou em primeira mão o Esportes O POVO. Ele foi titular do Coelho durante três temporadas, mas não teve seu vínculo renovado para o próximo ano.

Internamente, o departamento de futebol do Vovô vê a experiência do camisa 33 na elite do futebol nacional com bons olhos. Em Belo Horizonte (MG), Éder disputou 131 jogos, sendo 122 como titular, e marcou cinco gols. Lá, jogou Copas Libertadores e Sul-Americana, Série A e Série B do Campeonao Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro.

Além do Ceará, clubes da Série A e do futebol árabe também manifestaram interesse no atleta nos últimos dias. No entanto, a tendência é que ele defenda a camisa alvinegra em 2025.

Em plena montagem de elenco para a disputa da Série A, o Vovô anunciou três reforços até o momento: o zagueiro Willian Machado e os atacantes Fernandinho e Bruno Tubarão. Os dois primeiros se destacaram durante a Série B defendendo Operário-PR e Mirassol, respectivamente. Já o terceiro atuou pelo Atlético-GO neste ano.

(Com Rangel Diniz)