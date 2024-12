Fortaleza acerta venda milionária de Ceballos e tem Bruno Melo cobiçado no mercado

Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC Zagueiro Ceballos foi vendido para o New England Revolution

O Fortaleza oficializou ontem a venda do zagueiro Brayan Ceballos ao New England Revolution, dos Estados Unidos. Na transação, o clube tricolor negociou 100% dos direitos econômicos do jogador colombiano por 1,8 milhão de dólares, equivalente a R$ 10,9 milhões na cotação atual, e ficará com 55% da quantia — ou seja, cerca de R$ 5,99 milhões.



O defensor, que tinha contrato com o Leão do Pici até 2026, vai disputar a Major League Soccer (MLS) pelo time norte-americano. Nas últimas duas temporadas, o colombiano esteve emprestado pelo Tricolor ao Junior Barranquilla, da Colômbia, e ao Dinamo de Kiev, da Ucrânia, de onde retornou antecipadamente por conta da guerra do país com a Rússia.



Brayan Ceballos foi contratado pelo Tricolor em 2021, à época como um jogador com boa perspectiva de retorno técnico e financeiro. No clube cearense, atuou em 47 partidas e marcou um gol. No período no Pici, se consagrou bicampeão Cearense, em 2022 e 2023, e Campeão da Copa do Nordeste, em 2022.



Outro atleta emprestado pelo Leão e que não deve ser utilizado pelo clube é Bruno Melo, titular absoluto do Coritiba-PR ao longo de 2024. O zagueiro tem vínculo com o Fortaleza até o fim de 2025 e viu esfriar a negociação para ficar em definitivo no Coxa. Santos e Mirassol demonstraram interesse no defensor para 2025, conforme apurou o Esportes O POVO.



O clube paranaense estava disposto a comprar Bruno Melo e as tratativas caminhavam para um desfecho positivo, mas esfriaram nos últimos dias e afastaram as partes de um acordo, o que permite novas possibilidades no mercado da bola. Os dois clubes paulistas, que disputarão a Série A em 2025 — diferentemente do Coxa, que permanece na Série B —, colocaram o zagueiro no radar.



No Fortaleza, o cearense teve trajetória vitoriosa de mais de 200 jogos, com cinco títulos cearenses, um da Série B e um do Nordestão, quase sempre como lateral-esquerdo. Bruno Melo teve ainda passagens pelo Corinthians-SP e pelo Goiás.

Além dos dois jogadores, o Fortaleza tem outros seis atletas que retornam de empréstimo no início do próximo ano: Thiago Galhardo (Goiás), Marcelo Benevenuto (Coritiba), Tobias Figueiredo (Criciúma), Bernardo Schappo (Botafogo-SP), Dudu (Criciúma) e Igor Torres (Al Khalidiya, do Bahrein).



A tendência é de que nenhum seja integrado ao elenco principal. O atacante Thiago Galhardo, em entrevista ao portal Alterna Fut, disse que tem o desejo de atuar no exterior. “Aqui tem uma cobrança muito grande”, avaliou, em referência ao futebol brasileiro. No Goiás, o jogador teve passagem polêmica e foi afastado na reta final da Série B. Foram seis gols em 27 jogos pelo Esmeraldino.



Os demais jogadores que retornam também devem ser envolvidos em um novo empréstimo ou negociados para uma saída definitiva. O caso de Luquinhas e Habraão são diferentes, já que ambos possuem contrato de empréstimo até a metade da próxima temporada. O meia foi cedido ao Légia Varsóvia, da Polônia, até o dia 30 de junho de 2025, enquanto o zagueiro está no Santa Clara, de Portugal, com a mesma data de vínculo. Os dois têm opção de compra fixada.



Com Afonso Ribeiro e João Pedro Oliveira / Especial para O POVO

Jogadores emprestados

* Brayan Ceballos:

vendido para o New England Revolution

* Bruno Melo:

volta do Coritiba,

interessa a Santos e Mirassol

* Galhardo: volta do Goiás

* Benevenuto: volta do Coritiba

* Tobias Figueiredo: volta do Criciúma

* Dudu: volta do Criciúma

* Schappo: volta do Botafogo-SP

* Torres: volta do Al Khalidya

* Luquinhas: segue no Légia Varsóvia

* Habraão: segue no Santa Clara