Grupo europeu faz proposta para investir R$ 110 milhões na SAF do Ferroviário por 10 anos

Foto: FÁBIO LIMA Torcida do Ferroviário, em jogo no PV

Em processo de criação de sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o Ferroviário recebeu uma proposta milionária do grupo de investidores portugueses interessados na compra, voltada ao setor de futebol do clube. A ideia dos empresários é, em 10 anos, aplicar R$ 110 milhões no Tubarão da Barra.

Denominada de "Oferta Vinculante", a proposta foi encaminhada para Tricorp, empresa contratada pelo Ferroviário para prestar assessoria jurídica durante todo a movimentação que vem envolvendo o futuro da agremiação.

Após encerrada a análise do escritório, o procedimento seguirá com os ritos de divulgação e a marcação para votação pelo Conselho Deliberativo do clube.

Este valor, conforme apurou o Esportes O POVO, pode aumentar de acordo com as metas esportivas da equipe, ainda não divulgadas pelo clube coral. Em 2025, por exemplo, o Ferroviário disputa o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, a Série D do Campeonato Brasileiro e, possivelmente a Taça Fares Lopes, na qual é o atual campeão. O centro dos esforços deve ser a quarta divisão nacional, onde o clube tentará o terceiro título desde 2018.

Enquanto o tema da SAF ainda não entra em discussão entre os conselheiros corais, o ano de 2025 já começou no Elzir Cabral. Após a conquista da Taça Fares Lopes nesse sábado, 7, a diretoria começou a divulgar os nomes que integrarão o departamento de futebol.

Fernando Pin foi anunciado como o novo gerente de futebol, enquanto o português Tiago Zorro foi oficializado como o novo técnico do Peixe. Juntos, eles iniciarão o planejamento do elenco que enfrentará os desafios da próxima temporada. Até o momento, três reforços foram confirmados: o lateral-direito Pablo Alves, o zagueiro Jefão e o lateral-esquerdo Carlos Junio.