A busca por um "homem-gol": Ceará avalia centroavantes no mercado para 2025

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Facundo Barceló deve deixar o Alvinegro

Com o acesso à Série A de 2025, o Ceará sabe dos desafios que terá na próxima temporada e tem utilizado o período de transferências para reformular o elenco comandado por Léo Condé.

Até o momento, três nomes já foram anunciados pelo Alvinegro: o zagueiro Willian Machado e os atacantes Bruno Tubarão — que também atua como lateral-direito — e Fernandinho. No entanto, tem uma posição que os torcedores anseiam: centroavante, o típico camisa 9.

É bem verdade que, em 2024, o ataque foi o menor dos problemas. Afinal, o trio Erick Pulga, Saulo Mineiro e Aylon foi responsável de forma direta pelo retorno do time à elite do futebol brasileiro.

Porém, do três nomes, a única certeza de continuidade para 2025 é Aylon, que renovou contrato. Pulga tem sido bastante cobiçada, enquanto Saulo possui situação encaminhada com o Shanghai Port, da China.

Desejo antigo do Vovô, o experiente Gilberto, atualmente no Juventude, tem contrato com o Papo encerrando neste mês. O POVO apurou que existe o interesse do Ceará em sua contratação. As conversas entre o estafe do atacante e a diretoria estão em estágio inicial.

Em 2022, o Alvinegro de Porangabuçu também manifestou vontade em contratá-lo. O atleta estava de saída do Bahia, onde é ídolo, e optou em ir para o Oriente Médio para defender a camisa do Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.

Na temporada mais recente, no clube de Caxias do Sul (RS), marcou 11 tentos em 40 partidas. Por ter sido titular maior parte do tempo e pelo fato do Juventude ter seguido na Primeira Divisão, existe o interesse Jaconero na sua permanência no plantel.

A procura incessante por nomes para o setor passa por possíveis saídas dos titulares Pulga e Saulo Mineiro e também por uma iminente saída de Facundo Barceló. O POVO apurou o cetroavante uruguaio não recebeu, até o momento, nenhum contato do Vovô para a renovação do contrato. Embora não seja uma situação já definida, está bem próxima de concretizar.

Na temporada, Barceló marcou apenas sete vezes na 37 partidas que disputou. Foi campeão do Campeonato Cearense e fez parte da campanha de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.