Fortaleza BC perde para o Pinheiros e chega à 3ª derrota consecutiva no NBB

Foto: CAROL COELHO / PINHEIROS Pinheiros e Fortaleza Basquete Cearense fizeram jogo disputa na cidade de São Paulo

Em duelo disputado em São Paulo, o Fortaleza Basquete Cearense foi derrotado pelo Pinheiros por 76 a 74, ontem. Esta foi o terceiro revés consecutivo do Carcalaion no NBB, já que havia sido superado diante do Corinthians-SP e São José-SP.

Em quadra, o duelo começou favorável ao Tricolor. O time chegou a abrir uma vantagem de sete pontos. Embora o Pinheiros tenha esboçado uma reação, o primeiro quarto terminou com triunfo do Carcalaion por 20 a 14.

Na volta para o segundo período, os papeis se inverteram. Os donos da casa ajustaram os erros defensivos cometidos no etapa inicial e desempenham melhor diante do Fortaleza BC, que, por sua vez, apresentava dificuldades.

Mesmo assim, a vitória parcial paulistana no quarto — 21 a 14 — não foi suficiente para ir ao intervalo com o triunfo e jogo foi para o vestiário com o marcador em 35 a 36 a favor dos cearenses.

No retorno, o Pinheiros era mais atento, muito embora os comandos do técnico Flávio Espiga estivessem apresentando uma atuação mais coesa. Todavia, a virada geral veio, com 57 a 53 para os mandantes.

Na etapa derradeira, as tentativas tricolores até o último instante não foram suficientes para sair da capital paulista vitorioso.