Cearense Bernardo Gentil é campeão da Copa São Paulo Light de Kart: "Coroando o ano"

Foto: Darkside Karts Bernardo Gentil campeão da Copa SP Light de Kart em 2024

O piloto cearense Bernardo Gentil, de 14 anos, venceu as duas etapas da Copa São Paulo Light de Kart, no último fim de semana, no Kartódromo de Interlagos, na capital paulista, e garantiu o título da competição.

As duas etapas decisivas foram disputadas em uma rodada dupla e uma rodada tripla, compostas por cinco corridas. O piloto oficial da CRG Brasil venceu três provas e obteve um segundo e um terceiro lugar nas outras duas, o que resultou no primeiro lugar geral do pódio nas duas etapas, a 9ª e a 10ª.

Durante a temporada, Bernardo venceu seis das dez etapas disputadas e conquistou o título da Copa São Paulo Light, considerada uma espécie de Campeonato Brasileiro de "pontos corridos" pela quantidade de provas e por ter nos grids os melhores competidores do País.



"Em julho deste ano, conseguimos o título da Copa do Brasil, dois terceiros no Brasileiro nas categorias Júnior e OK Júnior, vencemos a corrida final do Sul-Americano, porém fomos penalizados por desarme do painel frontal. E agora, coroando o ano, esse título do campeonato mais difícil e disputado do Brasil [Copa SP Light]", disse Bernardo.

Ao lembrar do passado, o cearense resgatou a primeira vitória no kart, também na Copa SP Light, em 2017, na Aldeia da Serra, na categoria Mirim, em que dividiu o pódio com os amigos Gabriel Koenikgan e Heitor Farias.

Em 2018, ganhou o Campeonato Brasileiro na Granja Viana, bairro em Cotia (SP), mesmo penalizado em 10 segundos porque um comissário avaliou que Bernardo havia tocado a traseira de outro piloto. "O bico nem arranhado ficou", recordou, com indignação.

"Quase desisti pela decepção. Porém, a paixão é maior. E nos Estados Unidos fizemos ótima temporada, com título de campeão da Flórida Rok Cup e um P3 em Las Vegas, na MicroRok. De lá para cá, ganhamos vários títulos regionais em Brasília e São Paulo, o vice brasileiro de 2022, na Júnior Menor, todo esse período, sempre entre os top-5 do País nas categorias que participamos", completou.

Piloto desde o "berço"

Bernardo começou a treinar kart com 5 anos de idade. Um ano depois, começou a participar de competições regionais e nacionais. Há quatro anos, ele mora em Brasília (DF). Nos feriados e nas férias, visita o Ceará, onde está a maioria dos familiares.

"Agradeço sempre aos meus pais [Paulo Porto e Magaly Gentil] e aos meus professores Erick Lutum, Olin Galli e Dudu Dieter. E à CRG, para quem corro há 3 anos", encerrou o piloto.