Após sucesso em 2024, Ceará aposta novamente em Haroldo Martins e Lucas Drubscky

Foto: REPRODUÇÃO/VOZÃO TV Haroldo Martins (à esquerda) e Lucas Drubscky (à direita)

Após os insucessos na temporada de 2022 e 2023, o Ceará estabeleceu, como prioridade para este ano, a reformulação completa do departamento de futebol do clube. As mudanças não aconteceram apenas com a chegada de novos nomes, mas também nos processos internos, e isso incluiu a definição de uma metodologia de trabalho, o aumento da autonomia dos profissionais e a coerência nos movimentos no mercado da bola.

Haroldo Martins, como diretor de futebol, e Lucas Drubscky, como executivo, foram os escolhidos para liderar o setor. Os dois deram maior voz ao scouting (setor de prospecção de talentos) do Alvinegro e conseguiram, dentro do orçamento, montar um elenco equilibrado em capacidade técnica e, principalmente, com boa conduta no vestiário — algo que foi um grande problema nos dois anos anteriores.

O resultado em campo foi positivo: o Vovô conquistou o Campeonato Cearense e o acesso à Série A de 2025, os dois principais objetivos que o clube havia estabelecido para esta temporada. O movimento de João Paulo Silva, presidente alvinegro, em buscar a renovação de ambos naturalmente aconteceu, e as respostas foram positivas.

Embora tenha dito em mais de uma ocasião que não tinha a intenção de seguir no Ceará no próximo ano, Haroldo Martins aceitou o desafio de continuar. O acesso conquistado pelo Vovô influenciou sua decisão, mas não foram os resultados esportivos que o mantiveram no clube. A escolha foi tomada após longas conversas com outros diretores do Alvinegro, assim como com sua família — que teve papel fundamental na renovação.

Com Lucas Drubscky, o processo foi mais simples. A permanência já havia sido alinhada no final de novembro, restando apenas alguns detalhes contratuais da renovação a serem discutidos. Com a confirmação selada, os dois deram início ao planejamento do escrete preto-e-branco para 2025, que será ainda mais complicado do ponto de vista futebolístico.

Entre despedidas do elenco, como a do centroavante Facundo Barceló, que confirmou ontem em suas redes sociais a informação antecipada pelo Esportes O POVO de que não seguirá no Ceará, ocorreram também chegadas. O zagueiro Willian Machado, ex-Operário, e os atacantes Fernandinho e Bruno Tubarão, ex-Mirassol e Atlético-GO, respectivamente, foram os primeiros anunciados.

Outros estão no radar e devem chegar a Porangabuçu, como o zagueiro Éder e o lateral-esquerdo Nicolas, ambos do América-MG, e o centroavante Gilberto, do Juventude. Assim como em 2024, a tendência é de que o Vovô explore o mercado sul-americano como uma alternativa, tendo em vista a dificuldade do cenário local, com valores inflacionados em salários ou custos de aquisição.