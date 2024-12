Fortaleza se aproxima de Diogo Barbosa e terá de definir futuro de laterais-esquerdos

Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. Lateral-esquerdo Diogo Barbosa deve ser reforço do Fortaleza para 2025

Posição tratada dentre as prioridades do Fortaleza no mercado da bola, a lateral esquerda deverá ganhar o reforço de Diogo Barbosa, do Fluminense, para 2025. Com a provável chegada do experiente defensor de 32 anos, o Tricolor terá de definir o futuro de Bruno Pacheco e Felipe Jonatan, que estão no elenco de Juan Pablo Vojvoda e perderam espaço na reta final da temporada para o polivalente Mancuso.

Bicampeão da Libertadores e da Copa do Brasil e campeão da Série A, Diogo Barbosa já vestiu as camisas de Vasco, Sport, Guarani, Coritiba, Atlético-GO, Goiás, Botafogo, Cruzeiro, Palmeiras, Grêmio e, por último, Fluminense, em 2023 e 2024. O currículo vencedor e a regularidade do camisa 16 agradam ao Leão do Pici, que viu uma oportunidade diante do iminente fim de contrato com o Tricolor das Laranjeiras.

O lateral-esquerdo, inclusive, era um desejo antigo de Vojvoda: o Fortaleza havia tentado a contratação do jogador para 2022, mas esbarrou no alto valor salarial na época em que ele defendia o Grêmio. Naquela ocasião, Juninho Capixaba foi quem chegou ao Pici — e que também esteve no radar para 2025. Desta vez, de acordo com Mário Bittencourt, presidente do Flu, a situação está bem encaminhada para um desfecho positivo para o Fortaleza.

A lateral esquerda do Fortaleza não teve um nome absoluto ao longo de 2024. O mais próximo disso foi quando Vojvoda puxou o lateral-direito Eros Mancuso para o outro lado e viu o argentino se firmar por ali. Dono da posição na temporada anterior, Bruno Pacheco oscilou de rendimento neste ano, sofreu com lesões e fechou o calendário com 44 jogos disputados.

Desejo antigo dos tricolores, Felipe Jonatan foi contratado sob boa expectativa, mas não aproveitou o período de ausência de Pacheco, teve atuações decepcionantes — sobretudo no jogo de volta diante do Corinthians, pela Sul-Americana, em setembro — e acabou perdendo espaço. No total, entrou em campo 26 vezes pelo Leão.

A possibilidade de contar com quatro nomes no elenco à disposição para o setor — ainda que Mancuso seja lateral-direito de origem — não está nos planos do departamento de futebol e da comissão técnica. Portanto, por mais que tenham vínculos de longa duração, Bruno Pacheco (contrato até dezembro de 2026), que renovou em agosto, e Felipe Jonatan (abril de 2027) podem deixar o Pici na próxima temporada.

Na semana passada, Felipe foi às redes sociais desmentir os boatos de que estaria de saída. "Eu continuo no clube, no qual tenho contrato até 2027 e pretendo continuar no clube. Estou aproveitando as férias", pontuou. Aos 26 anos, o defensor cearense pode ter mais opções no mercado da bola. Mais experiente, Pacheco, de 33 anos, é bem visto pela regularidade e boa minutagem na carreira.

Números dos laterais-esquerdos do Fortaleza em 2024:

Bruno Pacheco: 44 jogos, 1 gol e 4 assistências

44 jogos, 1 gol e 4 assistências Felipe Jonatan: 26 jogos

26 jogos Mancuso: 12 jogos, 1 gol e 2 assistências

Números de Diogo Barbosa no Fluminense: