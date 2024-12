Cearense Nailton Oliveira integra quarteto de melhor arbitragem do Brasileirão 2024

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,17.02.2024: Nailton Oliveira. Clássico rei Fortaleza x Ceará, arena Castelão.

O árbitro assistente cearense Nailton Oliveira foi escolhido pela Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para compor o melhor quarteto de arbitragem da Série A de 2024.

A equipe de profissionais do apito com destaque no Brasileirão foi divulgada nessa segunda-feira, 16, tendo sido escolhida com base nos critérios técnicos adotados pela entidade — que não foram divulgados.

Árbitro do quadro da Fifa, o fortalezense Nailton Oliveira, de 32 anos, divide a lista com a catarinense Neuza Back, também eleita melhor assistente, Rafael Klein, gaúcho escolhido como o melhor árbitro da temporada, e o paranaense Wagner Reway, nomeado melhor árbitro de vídeo.

"É uma alegria indescritível fazer parte dessa premiação, sabendo da qualidade que a arbitragem brasileira tem. Prova disso foram as diversas competições internacionais com representantes nossos em destaque. Agradeço à Comissão de Arbitragem por cada oportunidade que me foi dada", disse Nailton ao site oficial da CBF.

Árbitro formado pela Federação Cearense de Futebol (FCF), Nailton atua em jogos profissionais desde 2010. Sua primeira participação em uma partida da Série A do Campeonato Brasileiro foi em 2015, no jogo Vasco x Internacional.

O currículo do assistente cearense já é extenso, inclusive com jogos decisivos: trabalhou nas finais do Campeonato Cearense de 2019 a 2022; na decisão da Copa do Nordeste de 2017 e na final da Copa do Brasil de 2023. Nailton tem atuado ao lado do experiente árbitro Marcelo de Lima Henrique, que também integra o quadro da Federação Cearense de Futebol (FCF).

A relevância a nível nacional rendeu ao assistente oportunidades internacionais, depois que ganhou o escudo Fifa. Em 2023, Nailton Oliveira foi assistente no jogo Equador x Chile, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Já em abril deste ano, trabalhou em Bolívia x Colômbia, também pelo torneio classificatório para o próximo Mundial.

Ele também esteve na equipe de arbitragem da partida Godoy Cruz-ARG x Colo-Colo-CHI, pela fase prévia da Libertadores desta temporada. Longe da América do Sul, o cearense trabalhou em Al-Ahli x Abha, pela Copa do Rei da Arábia Saudita, em outubro do ano passado.

Na semana passada, o árbitro assistente concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, e relembrou o dia em que passou a integrar o quadro Fifa de arbitragem.

"Eu recebi a notícia no dia 9 de novembro de 2022, acho que o dia mais feliz da minha vida. Era um objetivo, sonho que eu tinha, integrar o quadro da Fifa. Desde 2014, quando entrei no quadro da CBF. Eu trabalhei pra isso, tive algumas quedas, necessidade de ser forte no processo, mas fui buscando e buscando dentro de campo e me tornando uma pessoa melhor. Fui trabalhando, vendo jogos, buscando evoluir dia após dia", frisou Nailton Oliveira.