De olho em Richarlison, Fluminense freia investida por Kayzer, do Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES Renato Kayzer disputou 33 jogos pelo Fortaleza em 2024

O interesse demonstrado pelo Fluminense em contar com Renato Kayzer em 2025 esfriou. O Esportes O POVO apurou que as conversas que envolviam o Tricolor das Laranjeiras, o Fortaleza e o jogador estagnaram, já que o clube carioca conta com outras opções no elenco e ainda sonha em repatriar o atacante Richarlison, que está no Tottenham, da Inglaterra.

Em busca de outro centroavante, o Leão do Pici aceita negociar o camisa 79 nesta janela de transferências, seja em caso de boa proposta financeira ou como moeda de troca por jogador de outra equipe. Mas, caso não saia, Kayzer é considerado uma peça que pode contribuir ao longo da temporada.

A diretoria do Flu havia feito consulta pelo atacante após a confirmação da permanência na Série A, mas o técnico Mano Menezes, que renovou contrato para o próximo ano, prioriza outros nomes no mercado da bola — e no próprio grupo. Os cariocas têm Cano, Kauã Elias e Lelê e abriram negociação por Richarlison. A possibilidade da ida de Kayzer para as Laranjeiras também causou reação negativa da torcida.

O Fortaleza tem contrato com o camisa 79 até o fim de 2025 e é dono de 60% dos direitos econômicos, adquiridos por R$ 6 milhões junto ao Athletico-PR. Com mais um ano de vínculo, portanto, esta pode ser a última oportunidade de receber uma compensação financeira em uma transferência do atacante, já que ele poderá assinar pré-contrato com outra equipe a partir da metade da próxima temporada.

Contratado pelo Leão em 2022, Renato Kayzer não teve bom desempenho nos primeiros meses, causou problemas internos e acabou deixando o Pici. Retornou em abril deste ano, após breve passagem pelo Criciúma, entrou em campo 33 vezes, marcou cinco gols e deu uma assistência. O camisa 79 era o reserva imediato do artilheiro Juan Martín Lucero.

Com passagens por Santos e Desportivo Brasil nas categorias de base, Renato Kayzer foi revelado pelo Vasco, em 2015. Com poucas oportunidades, passou a ser emprestado: defendeu Oeste-SP, Portuguesa, Villa Nova-MG, Ferroviária-SP e Tupi-MG.

Em 2018, chegou ao Atlético-GO, onde ganhou mais espaço. Depois passou por Cruzeiro, Ponte Preta e Chapecoense até retornar ao Dragão, em 2020. Naquele mesmo ano foi contratado pelo Athletico-PR. Com a camisa do Furacão, o atacante se tornou xodó da torcida e foi campeão da Sul-Americana.

O desempenho atraiu o interesse do Fortaleza, que o comprou em 2022. Sem espaço no Pici, foi emprestado ao Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul, onde acabou sofrendo grave lesão. A volta aos gramados ocorreu na reta final de 2023, pelo América-MG.

Renato Kayzer começou 2024 no Criciúma, pelo qual fez cinco gols em 20 jogos. Em abril, na janela de transferências nacionais, o Leão detectou a necessidade de ter mais um centroavante no elenco e solicitou a volta do jogador para o restante da temporada.