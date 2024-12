Ceará negocia com lateral Dieguinho, ex-Goiás, e encaminha outros dois reforços

Foto: Rosiron Rodrigues/Goiás EC Dieguinho já atuou como volante, mas jogou 2024 como lateral

Reformulando parte do elenco para a temporada de 2025 e com a saída de Raí Ramos do time, o Ceará está monitorando o mercado da bola em busca de um lateral-direito. O nome da vez em Porangabuçu para a posição é Dieguinho, que jogou pelo Goiás neste ano, conforme apurou o Esportes O POVO.

Dieguinho tem 29 anos e atuou pelo Esmeraldino nas últimas quatro temporadas. Em 2024, foi titular absoluto da equipe jogando como lateral-direito, mas também pode cumprir a função de volante. Ao todo, participou de 51 jogos pelo clube goiano neste ano, marcou um gol e deu quatro assistências. As boas atuações chamaram a atenção do Vovô.

O contrato dele com o Goiás encerrou-se neste ano. O Esmeraldino tentou a renovação contratual, mas o jogador, junto com seu staff, optou por não estender o vínculo. Livre no mercado, o Ceará abriu conversas pela contratação do lateral e tem negociações em andamento. O Athletico-PR é um dos concorrentes do Vovô pelo atleta.

Carioca, Dieguinho passou por alguns clubes do Rio de Janeiro, como o Resende, Friburguense e Portuguesa, além do Boa Esporte, de Minas Gerais, antes de ser contratado pelo Goiás em 2021, ano em que disputou a Série B com o Esmeraldino e assumiu a titularidade a partir da 12ª rodada.

Em 2022, viveu sua melhor fase na carreira em números. Manteve-se como titular do Goiás, participou de 52 jogos, marcou dois gols e deu seis assistências. O atleta criou bom vínculo com o clube goiano e a torcida, não à toa o Esmeraldino fez esforços por sua permanência.

Caso o Alvinegro concretize a contratação, Dieguinho chega para disputar posição com Rafael Ramos, que negocia permanência e deve seguir no Alvinegro para a temporada de 2025. O português terminou 2024 como titular absoluto do time comandado pelo técnico Léo Condé e tem ótimas avaliações internas.

Além dele, outros dois jogadores têm situação bem encaminhada para defender o Vovô em 2025: o zagueiro Éder e o lateral-esquerdo Nicolas. Ambos jogaram no América-MG neste ano. O primeiro nome está livre no mercado e deve firmar contrato por dois anos com o Alvinegro, enquanto o segundo deve firmar vínculo por empréstimo com opção de compra.

Os dois acertam apenas os últimos detalhes para vestir preto e branco no próximo ano. O Esportes o POVO confirmou ainda que a previsão é que o Ceará anuncie ambos os atletas ainda nesta semana. Aos 29 anos, o zagueiro Éder foi titular do Coelho durante três temporadas, incluindo boa parte da mais recente, com exceção da reta final.

Por sua vez, Nicolas, de 27 anos, tem contrato com o América-MG até o final de 2025, mas o time mineiro estuda uma extensão contratual antes de consolidar os trâmites com o Ceará. O jogador alternou, ao longo deste ano, entre titularidade e banco de reservas. Fez 20 partidas ao todo.