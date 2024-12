Cearense Thiago Monteiro é o novo treinador da seleção brasileira de tênis de mesa

Foto: Divulgação/CBTM Thiago Monteiro representou o Brasil em quatro olimpíadas

A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) anunciou, nessa terça-feira, 17, a nova equipe técnica que comandará o Time Brasil na modalidade no ciclo para a Olimpíada de Los Angeles-2028. Agora, parte do comando técnico estará nas mãos de um cearense: o ex-jogador Thiago Monteiro será o treinador da seleção masculina adulta, que inicialmente conta com Hugo Calderano, Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro. O anúncio ocorreu em uma live no canal do YouTube da CBTM.

Ao lado do cearense, que participou de três Jogos Olímpicos como atleta e conquistou oito medalhas em Pan-Americanos, estarão Jean René Mounier, que deixou o cargo de treinador pessoal de Hugo Calderano para se tornar consultor técnico internacional; Jorge Fanck, que treinará a seleção feminina adulta e de jovens; e Francisco Arado, responsável pela equipe sub-19 masculina.

"Hoje nós iniciamos a nossa rota para Los Angeles-2028. Essa rota vai tentar seguir a mesma rota iniciada em 2009, que teve a consagração de diversos atletas no ranking mundial, destacando Hugo Calderano, o melhor atleta não asiático e não europeu em mais de 100 anos. Pretendemos criar sistemas, parcerias e cooperações internacionais, que propiciem a esses atletas o que há de melhor no mundo do tênis de mesa", disse Alaor Azevedo, presidente da CBTM na live.

Após o anúncio, o cearense fez seu pronunciamento e ficou muito emocionado. Após disputar as Olimpíadas de Atenas-2004, Pequim-2008 e Londres-2012 como jogador, Thiago destacou, às lágrimas, que espera uma experiência ainda melhor como técnico e que está orgulhoso de treinar atletas que ele conhece tão bem.

"É uma honra e uma satisfação ser convidado para participar neste projeto. Pesou muito nessa decisão eu ter uma relação muito próxima com os jogadores, principalmente com o Calderano e o Vitor. Espero que essa nova etapa na seleção seja tão positiva como a passagem como jogador", conta.

Vale lembrar que este Thiago Monteiro é o ex-mesatenista de 43 anos, nascido em Fortaleza. Ele é homônimo do tenista Thiago Monteiro, de 30 anos, nascido em Fortaleza, atual número 2 do Brasil.