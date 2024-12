Fortaleza confirma contratação de Brenno e terá nova disputa no gol em 2025

Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Goleiro Brenno estava no Grêmio

Dez dias depois do fim do Campeonato Brasileiro, último compromisso esportivo da temporada 2024, o Fortaleza anunciou, na tarde de ontem, o primeiro reforço oficial para o ano que vem. O Tricolor confirmou a chegada do goleiro Brenno, ex-Grêmio, que será o reserva imediato de João Ricardo e é considerado um nome com potencial para assumir a meta no futuro, já que tem apenas 25 anos.

O acerto do Leão com o arqueiro havia sido antecipado pelo O POVO há um mês. O clube do Pici fez um acordo com o Grêmio, que manteve um percentual dos direitos econômicos e rescindiu o contrato de forma antecipada sem necessidade de compensação financeira por partes dos cearenses — o contrato de Brenno com os gaúchos iria até a metade de 2025.

"Um atleta de boa formação, de boa experiência internacional e nacional de boa qualidade técnica", destacou Marcelo Paz, diretor da SAF do Fortaleza. "Ele chega validado pela comissão técnica, pelo preparador Santiago Piccinini, pelo assessor executivo Marcelo Boeck, que é especialista na posição, também com o aval do (técnico Juan Pablo) Vojvoda e do departamento de futebol ", completou o dirigente.

Brenno assinou contrato até o fim de 2027, com opção de renovação por mais um ano. Com 115 jogos disputados na carreira profissional, o goleiro paulista é visto como promissor pelo Fortaleza, em condições de disputar a posição com João Ricardo em bom nível e de gerar retorno técnico e financeiro ao clube, pela qualidade debaixo das traves e pela idade.

O arqueiro ganhou a medalha de ouro com a seleção brasileira na Olimpíada de Tóquio-2020, disputada em 2021 — curiosamente, era reserva de Santos, que deverá deixar o Pici. Outro reserva em 2024, Maurício Kozlinski rumou para o Vila Nova-GO.

"Um atleta que o Fortaleza acredita bastante, foi campeão olímpico com a seleção brasileira, tem uma boa base e idade para dar projeção ao Fortaleza de médio a longo prazo", apontou Alex Santiago, agora diretor de futebol da SAF do Leão.

Cria do Desportivo Brasil-SP, Brenno teve passagem pelo Shandong Luneng, da China, ainda nas categorias de base, antes de rumar para o Sul e vestir a camisa do Grêmio.

As primeiras oportunidades no time profissional do Tricolor Gaúcho foram em 2019 (dois jogos) e 2020 (um jogo), até ganhar espaço em 2021. Na primeira temporada consolidado na equipe, entrou em campo 36 vezes. No ano seguinte, foram 35 partidas disputadas.

Em 2023, Brenno atuou em oito jogos e, em agosto daquele ano, foi emprestado para o Bari. No clube da segunda divisão da Itália, fez 33 jogos e ajudou a evitar o rebaixamento. No retorno, ficou sem atuar pelo Grêmio e mantinha rotina de treinos junto com o restante do elenco.