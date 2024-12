João Fonseca derruba favorito em estreia no Next Gen e fatura maior vitória da carreira

Foto: Corinne Dubreuil/ATP Tour Brasileiro derrotou Arthur Fils

O brasileiro João Fonseca brilhou em sua estreia no Next Gen Finals, nesta quarta-feira, 18 em Jeddah (Arábia Saudita), ao derrotar o francês Arthur Fils (20º do mundo) de virada, por 3 sets a 1, parciais de 3/4(9), 4/2, 4/1 e 4/1 — o torneio de promessas do tênis está sendo disputado com sets reduzidos.

Estreante no torneio, que reproduz o formato do ATP Finals, Fonseca entrou em quadra como um "azarão" na competição, até por ser o caçula entre os oito jovens tenistas classificados. No entanto, seu histórico diante de Fils tem sido favorável já que esta foi a segunda vitória sobre o francês no ano.

No jogo, após um início bastante disputado, Fils conseguiu ser decisivo e abriu vantagem definindo a primeira parcial. A partir daí, o que se viu foi um completo domínio do brasileiro.

João voltou com um jogo mais consistente e minou qualquer chance de reação do francês de 20 anos, que permitiu a virada e amargou uma derrota inesperada em sua estreia no torneio.

"Estou me sentindo muito bem. Desde o começo, imprimi um ritmo muito bom. Fui consistente e mantive meu nível de jogo, foi o mais importante. Mantive a cabeça firme para botar a pressão no saque dele. E consegui vencer os pontos mais importantes", afirmou João Fonseca.

O resultado foi um passo importante para o tenista buscar a classificação no torneio. Nesta fase de grupos, ele volta à quadra nesta quinta-feira, 19, para encarar o americano Learner Tien e encerra a sua participação na sexta, diante do tcheco Jakub Mensik.

Pelas regras do torneio, que reúne os oito melhores tenistas do mundo abaixo de 20 anos, a pontuação é diferente e vence aquele que fizer quatro games em melhor de cinco sets.