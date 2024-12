Fortaleza tem o craque e três jogadores na seleção do Campeonato Brasileiro de Futsal 2024

Foto: Divulgação/Fortaleza EC Marcelo Paz (ao centro) e elenco do Fortaleza Futsal

A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) divulgou na noite dessa quarta-feira, 18, a seleção do Campeonato Brasileiro de Futsal com os melhores jogadores da competição. O anúncio foi feito na premiação Gala Mundo do Futsal, evento realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Atual campeão brasileiro, o Fortaleza foi destaque da seleção, com três jogadores — incluindo o craque do Brasileirão, Rômulo. Além do fixo, represenam o Fortalleza na lista dos melhores jogadores do Campeonato, os alas Nardinho e Valdin.

Cearense, Rômulo chegou ao Fortaleza em junho para reforçar o elenco e foi destaque nas três conquistas do time na temporada: Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e Copa do Estado do Ceará. O Leão foi ainda vice do Campeonato Cearense.

O restante da seleção do Brasileirão é toda do vice-campeão nacional, o Apodi-RN. O goleiro Mateus e o pivô André Nem completam o time, enquanto o melhor técnico da temporada foi Alysson Braga, também foi do clube potiguar.

Com as melhores campanhas no certame, as equipes protagonizaram a final, que foi vencida pelo Tricolor por 3 a 2 na prorrogação do segundo duelo, após um empate de 3 a 3 no jogo de ida.

Além dos destaques na seleção do campeonato, o Fortaleza faturou ainda o Prêmio Falcão, que elege o gol mais bonito da temporada. O vencedor da honraria foi o pivô Bob, premiado por um gol anotado na vitória de 6 a 3 diante do América-MG.

Confira a seleção do Campeonato Brasileiro de Futsal 2024:

Goleiro: Mateus (Apodi)

Fixo: Rômulo (Fortaleza)

Ala Esquerda: Nardinho (Fortaleza)

Ala Direita: Valdin (Fortaleza)

Pivô: André Nem (Apodi)

Treinador: Alysson Braga (Apodi)

Craque: Rômulo (Fortaleza)

Troféu Falcão: Bob (Fortaleza)