Fortaleza encaminha venda de Bruno Melo e recebe propostas por Machuca

Foto: Dido Henrique / Coritiba Bruno Melo, zagueiro do Coritiba, comemora gol marcado pelo clube

Com uma contratação anunciada (Brenno), outra concretizada (Pol Fernández) e uma terceira bem encaminhada (Diogo Barbosa), o Fortaleza também se movimenta na outra ponta das mudanças no elenco para acertar saídas de jogadores. Além da já confirmada saída do volante Hércules por R$ 29 milhões, o Leão deve vender o zagueiro Bruno Melo ao Coritiba e avalia negociar o atacante Imanol Machuca, que tem recebido propostas.

O defensor cearense de 32 anos, que também atua como lateral-esquerdo, vestiu a camisa do Coritiba em 2024 por empréstimo e será vendido pelo Tricolor por R$ 3,5 milhões, apurou o Esportes O POVO — a equipe do Pici é dona de 100% dos direitos econômicos. Titular absoluto do Coxa, Bruno Melo assinará contrato por duas temporadas com o Alviverde.

As cifras da transação ainda podem servir para abater outra negociação que envolve Fortaleza e Coritiba: a transferência do zagueiro chileno Kuscevic. O Leão vai exercer a opção de compra, fixada em 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 9,1 milhões na cotação atual), e mantém diálogo com os paranaenses.

Apesar de ter vestido a camisa tricolor pela última vez em 2021, Bruno Melo agora fecha, de forma definitiva, um ciclo vitorioso pelo clube que o formou. Foram 210 jogos, 29 gols marcados e sete títulos conquistados. Participou da trajetória da Série C à inédita classificação para a Copa Libertadores. A partir de 2022, passou por Corinthians, Goiás e Coritiba por empréstimo.

Prestes a ser concretizada, a venda de Bruno Melo será a terceira do Fortaleza neste período de mercado da bola. No último dia 13, o clube anunciou a transferência do zagueiro colombiano Brayan Ceballos para o New England Revolution, dos Estados Unidos, por 1,8 milhão de dólares (R$ 10,9 milhões na cotação da época). O Leão fica com cerca de R$ 5,9 milhões por ser dono de 55% dos direitos econômicos.

Há ainda outras peças do elenco de Juan Pablo Vojvoda que despertam interesse na janela de transferências. Pouco utilizado na reta final da temporada, o argentino Machuca tem oferta do Independiente-ARG de empréstimo por 150 mil dólares (R$ 921,6 mil na cotação atual), com opção de compra fixada em 1,8 milhão de dólares (em torno de R$ 11 milhões).

O possível retorno ao futebol argentino é visto com bons olhos pelo camisa 39, que não conseguiu se firmar no Pici. O Fortaleza também enxerga o país vizinho como uma opção para o atacante recuperar a confiança e ter bom desempenho em uma vitrine importante, mas quer cifras melhores. Machuca foi comprado por 2,5 milhões de dólares (R$ 11,7 milhões à época) e tem contrato até o fim de 2027.

O atacante também tem sido alvo de outros clubes, inclusive do Brasil, e deve ser negociado pelo Fortaleza — seja por empréstimo ou em definitivo.