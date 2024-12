João Fonseca vence de novo, segue 100% e já ganhou R$ 1,5 milhão em premiação

Foto: Peter Staples/ATP Tour João Fonseca venceu Jakub Mensik em jogo de cinco tie-breaks no Next Gen Finals

O tenista brasileiro João Fonseca, de apenas 18 anos, encerrou a primeira fase do Next Gen Finals com 100% de aproveitamento. Nesta sexta-feira, 20, ele venceu o tcheco Jakub Mensik, número 48 do ranking da ATP, por 3 sets a 2, parciais de 3-4(4), 4-3(8), 4-3(5), 3-4(4) 4-3(5), em Jeddah, na Arábia Saudita.

Nas semifinais do torneio de exibição que reúne os oito melhores tenistas de até 20 anos do mundo, o carioca vai enfrentar o francês Luca Van Assche, 128 do mundo, que mais cedo venceu o americano Nishesh Basavareddy. A disputa por vaga na final será às 15 horas. O outro finalista sai do confronto entre os americanos Alex Michelsen — único invicto da campeonato além de Fonseca — e Learner Tien.

Na partida desta quinta-feira, João Fonseca jogava para cumprir tabela, pois já estava classificado após vencer Tien e o número 20 do mundo, o francês Arthur Fils. O carioca já tinha garantido a vaga em primeiro e Mensik já estava eliminado. Ainda assim, a partida foi equilibrada e bem disputada. Os cinco sets disputados, em melhor de quatro games — regulamento especial do Next Gen — foram decididos no tie-break.

Apesar de não contar pontos no ranking, o Next Gen Finals tem dois objetivos centrais. O primeiro é o prestígio de revelar grandes nomes do circuito mundial de tênis. Líder do ranking mundial, o italiano Jannik Sinner foi campeão em 2020, enquanto o terceiro do mundo, Carlos Alcaraz, venceu em 2021. O outro fator chave é a premiação.

Com a classificação e as três vitórias, por exemplo, João Fonseca já garantiu mais de R$ 1,5 milhão em premiação. Caso vença semifinal e final, a bolada passa dos R$ 6 milhões. Aos 18 anos, o atual número 145 do ranking mundial é o caçula do Next Gen Finals e o único nascido em 2006 entre os 150 melhores tenistas do mundo.