Bahia chega a acordo com Ceará e pagará R$ 18,2 milhões por Pulga; saiba detalhes

Foto: AURÉLIO ALVES Pulga tem 10 gols e duas assistências na Série B, artilheiro do torneio

O Bahia chegou a um acordo com o Ceará pela contratação de Erick Pulga, artilheiro da Série B desta temporada, com 13 gols marcados. O Esquadrão pagará 3 milhões de dólares ao Vovô, equivalente a R$ 18,2 milhões na cotação deste sábado, 12, conforme apurou O POVO. O atacante deve assinar contrato de cinco anos com o clube baiano.

Na negociação, o tricolor baiano também avalia ceder um jogador para o Ceará com intuito de abater parte do valor inicial pretendido pelo Vovô por Pulga, que era de 5 milhões de euros – ou seja, R$ 31,9 milhões. Matheus Bahia, que jogou pelo Alvinegro em 2024 e foi titular absoluto, é um nome bem visto pelo time cearense.

Outros jogadores que não serão aproveitados pelo clube baiano também são avaliados para serem envolvidos na transação. Desde o início do interesse do Bahia em Pulga, o Ceará passou a avaliar o elenco do Esquadrão.

Vale ressaltar que o Ceará é dono de 40% dos direitos econômicos do jogador de 24 anos. Desta forma, dos R$ 18,2 milhões da venda, o escrete preto-e-branco embolsará cerca de R$ 7 milhões. O restante da fatia é dividida entre o Atlético-CE, que tem 50%, e o Ferroviário, que tem 10%.

Erick Pulga gostou do projeto do Bahia

Além da questão financeira, o projeto apresentado pelo Bahia foi um outro atrativo para Erick Pulga. O Esquadrão faz parte do Grupo City e tem Rogério Ceni como técnico, que pediu a contratação do jogador.

Com Afonso Ribeiro e João Pedro Oliveira.