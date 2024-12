De virada, Atlético de Madrid vence o Barcelona e assume a liderança do Espanhol

Foto: MANAURE QUINTERO / AFP Noruguês Alexander Sorloth se tornou o herói do jogo ao marcar o gol da vitória do Atlético de Madrid sobre o Barcelona

O Atlético de Madrid bateu o Barcelona de virada, por 2 a 1, ontem, em duelo direto pela liderança do Campeonato Espanhol. No Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha, Pedri abriu o placar para os Culés, Rodrigo De Paul empatou e Sorloth deu a vitória para os Colchoneros no último minuto de jogo.

Com a vitória, o Atlético chega à sétima vitória seguida em LaLiga, com 41 pontos, e toma a liderança do Barcelona, que ficou com 38, em segundo lugar. O Real Madrid, com 37, ainda pode ultrapassar hoje os catalães, caso supere o Sevilla.

Ambas as equipes voltam à campo apenas em 2025, pela Copa do Rei. O Barcelona estreia na competição fora de casa, contra o Barbastro, da quarta divisão, no dia 4 de janeiro, às 15 horas. O Atlético de Madrid, por sua vez, visita o Marbella, da terceira divisão, na mesma data, às 17h30min.

O JOGO

O Barcelona tomou a frente das ações ofensivas no primeiro tempo e teve um chute defendido por Oblak e uma cabeçada para fora de Gavi.

Só que aos 29 minutos, Pedri começou jogada pela esquerda, tabelou com Gavi e deslocou o goleiro do Atlético de Madrid para abrir o placar para o Barcelona.

Os Culés continuaram pressionando na volta do intervalo. Fermín López teve chance cara a cara defendida por Oblak e Raphinha acertou o travessão ao tentar encobrir o goleiro colchonero.

O Atlético aproveitou as chances perdidas pelo Barça e empatou com Rodrigo De Paul após Casadó afastar mal, aos 14.

Lewandowski ainda perdeu uma oportunidade livre, dentro da pequena área, e Iñaki Peña fez boa defesa em chute de Barrios. Oblak também operou dois milagres, em chutes de Raphinha e Pedri.

Aos 50 do segundo tempo, De Paul puxou contra-ataque, passou para Molina e a bola chegou em Sorloth, que concluiu nas redes e deu a liderança da tabela para o Atlético.