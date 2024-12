Diogo Barbosa será o novo lateral-esquerdo do Fortaleza

Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. Lateral-esquerdo Diogo Barbosa no jogo Fluminense x Criciúma, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024

O Fortaleza concretizou a terceira contratação para a temporada 2025. O POVO apurou que o clube do Pici ajustou os últimos detalhes e concluiu o acerto com o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, que defendeu o Fluminense nas últimos dois anos. O anúncio oficial deverá ocorrer em breve.

O defensor de 32 anos era um desejo antigo de Vojvoda: o Leão já havia tentado a contratação para 2022, mas esbarrou no alto valor salarial na época em que ele defendia o Grêmio. Naquela ocasião, Juninho Capixaba foi quem chegou ao Pici — e que também esteve no radar para 2025.

Desta vez, o camisa 16 tinha conversas para renovar com o Tricolor das Laranjeiras por mais um ano, mas optou pela oferta do Tricolor do Pici. A negociação foi revelada pelo presidente do Flu, Mário Bittencourt, em entrevista coletiva no início da semana, já indicando uma situação encaminhada entre Diogo e Fortaleza.

O currículo vencedor e a regularidade do camisa 16 agradam ao Leão do Pici, que viu uma oportunidade diante do iminente fim de contrato com o Fluminense.

No elenco de Juan Pablo Vojvoda, Diogo Barbosa disputará posição com Eros Mancuso (lateral-direito de origem), Bruno Pacheco e Felipe Jonatan. O aumento da concorrência pode dar novo destino para um destes dois últimos, já que Mancuso terminou em alta atuando no setor e Diogo chega para disputar a titularidade.

Para o próximo ano, o Fortaleza já anunciou o goleiro Brenno, ex-Grêmio, e também tem acerto com o volante argentino Pol Fernández, que se despediu do Boca Juniors. Diogo Barbosa é a terceira cara nova, e o Leão segue no mercado à procura de mais reforços.

Números de Diogo Barbosa no Fluminense:

2023: 26 jogos, 1 gol e 2 assistências

26 jogos, 1 gol e 2 assistências 2024: 41 jogos e 1 assistência

A carreira de Diogo Barbosa

Revelado pelo Vasco, o lateral-esquerdo mato-grossense passou por Sport, Guarani, Coritiba, Atlético-GO, Goiás, Botafogo, Cruzeiro, Palmeiras, Grêmio e, por último, Fluminense.

Diogo Barbosa tem um currículo repleto de conquistas, com 13 títulos: duas Libertadores (2020 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2024), um Campeonato Brasileiro (2018), duas Copas do Brasil (2011 e 2017) e sete campeonatos estaduais, entre Paulista, Goiano, Gaúcho e Recopa Gaúcha.