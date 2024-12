João Fonseca vence francês e chega à final do Next Gen ATP Finals

Foto: André Gemmer/CBT João Fonseca, jovem tenista brasileiro, durante treinos para confrontos da Copa Davis 2024

João Fonseca, de apenas 18 anos, mostrou uma grande personalidade sob pressão e garantiu a vaga na decisão do Next Gen ATP Finals, disputado em Jeddah (Arábia Saudita). Na tarde de ontem, o tenista brasileiro passou pela semifinal com uma vitória marcante.

Inspirado e confiante em quadra, Fonseca — 145º do ranking — bateu o francês Luca Van Assche, 128º do mundo. O duelo terminou em 3 sets a 0, parciais de 4/2, 4/2 e 4/1.

Em toda a competição, Fonseca apresentou o desempenho consistente que o credenciou a alcançar as etapas decisivas. Na fase de classificação, conseguiu três vitórias e avançou como líder do Grupo Azul do evento, que reúne os oito melhores tenistas com até 21 anos.

"Estou jogando em um nível muito alto, e estou muito orgulhoso de mim mesmo, do jeito que tenho feito minha rotina esta semana, tão focado. E sim, com minha família aqui, com meus treinadores, é difícil vir com três treinadores, mas é muito legal e espero poder ir para o título", comentou João após a classificação para a decisão.

Na final, que acontece hoje, às 14 horas (horário de Fortaleza), João Fonseca irá enfrentar Learner Tien, que ganhou o duelo de norte-americanos contra Alex Michelsen por 3 a 2, parciais de 2/4, 4/2, 1/4, 4/0 e 4/1. Na etapa de grupos, o brasileiro venceu o rival por 3 a 1.

"É seguir para mais um jogo. Falta um. Obviamente estou feliz com meu resultado de hoje (ontem), mas vamos com tudo amanhã (hoje). Fisicamente estou muito forte, mentalmente também. Estou fazendo bons jogos contra jogadores muito duros. Tenho feitos ótimos treinos, ótima pré-temporada, gosto de jogar em estádios grandes como esses, gosto desafios, vou muito bem em torneio grandes porque gosto da pressão, é onde cresço e me sinto motivado", disse o brasileiro.

O norte-americano Learner Tien, apesar de ter perdido para João Fonseca na fase de grupos, venceu o tcheco Jakub Mensik, por 3 sets a 2, e o francês Arthur Fils, por 3 sets a 1, para avançar ao mata-mata.

"Estou muito feliz com a vitória, mas odeio que tenha sido contra ele, mas é assim que as coisas são. Comecei a sorrir quando entrei em quadra e o vi do outro lado da rede, mas estou muito feliz por ter passado e acho que joguei muito bem", afirmou Tien depois de superar o compatriota.

No reencontro com o brasileiro na grande final, o norte-americano de 19 anos espera que o desfecho seja diferente.

"Seria incrível vencer. Falta só mais uma, então espero conseguir. Nunca joguei contra Luca [Van Assche] antes, mas sei que ele é um grande jogador. Joguei contra o João há alguns dias e foi uma partida difícil, então acho que os dois são ótimos. Não há partidas fáceis. Ter outra chance contra o João depois de perder para ele no início da semana seria muito legal", disse ele.