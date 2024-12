Após acesso e mutirão, Ceará atinge 40 mil sócios antes de 2025

Foto: Aurélio Alves Torcida do Ceará faz carreata com jogadores em desembarque após acesso à Série A

Após 16 dias do lançamento do “Feirão Sócio Vozão”, mutirão realizado pelo Ceará para adesão de novos sócios e para a regularização de planos, o clube ganhou sete mil novos associados, pulando de 33 mil para 40 mil. O número é expressivo e, com o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, a tendência é de que siga em crescimento.

A meta interna é igualar e superar a marca alcançada em 2022, quando o time contabilizou 50 mil associados, recorde absoluto na história do Vovô. Naquela temporada, o Alvinegro figurou entre os 10 maiores programas de sócio-torcedor do país, atrás apenas de clubes como Fluminense, Grêmio, Cruzeiro, Vasco, Flamengo, Palmeiras, Internacional, Atlético-MG e Corinthians.

Em 2022, que marcou o quinto ano consecutivo do Ceará na elite nacional, o Vovô tinha, em janeiro, 32 mil sócios. O objetivo era somar 40 mil associados, número que foi alcançado em março. Mesmo assim, a adesão não parou de crescer, movimento que se refletiu também na arquibancada, já que o time de Porangabuçu terminou o primeiro turno do Brasileirão com a sexta maior média de público.

O desempenho em campo no segundo turno da Série A daquele ano, entretanto, não foi bom. O Alvinegro acabou rebaixado, o que naturalmente culminou em queda no número de sócios-torcedores do clube. Na última temporada, apesar de um início promissor, marcado por título da Copa do Nordeste, a equipe protagonizou campanha frustrante na Série B.

Em 2024, apesar de momentos políticos e financeiros conturbados, o Vovô conquistou o título do Campeonato Cearense e o acesso à primeira divisão. O número de sócios, antes estagnado na casa dos 30 mil, voltou a crescer. Antes mesmo da virada de ano, o Alvinegro conseguiu superar os 40 mil, contexto que traz boas perspectivas para 2025, que será desafiador para o Alvinegro.

“O crescimento no número de sócios reforça o quanto nossa torcida está engajada em fortalecer o Vozão. Seguir unidos é essencial para atingirmos nossas metas em 2025 e mostrarmos a força do Ceará em cada partida”, celebrou João Paulo Silva, presidente do Alvinegro, ao Esportes O POVO.

Financeiramente, o programa de associados é uma fonte importante e de extrema relevância para o fluxo de caixa mensal do Ceará. No plano orçamentário de 2024, foi estipulada uma receita bruta total de R$ 17 milhões com sócios, valor que deve aumentar para 2025. Além da Série A, o Alvinegro terá o Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Copa do Nordeste em seu calendário.