Joia do tênis brasileiro: João Fonseca vence norte-americano e é campeão do Next Gen ATP

Foto: Peter Staples/ATP Tour João Fonseca repete feitos de Jannik Sinner e Carlos Alcaraz

O tenista brasileiro João Fonseca, de 18 anos, conquistou neste domingo (22) o torneio Next Gen ATP Finals, que reúne os oito melhores jogadores Sub-21 da temporada, ao vencer na final o americano Learner Tien. Com talento de sobra, ele já tem sido constantemente comparado com Gustavo Kuerten, o Guga.

João fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 2-4, 4-3 (10/8), 4-0 e 4-2. O Next Gen ATP Finals foi criado em 2017 e tem entre seus campeões estrelas do circuito atual como o italiano Jannik Sinner (2019) e o espanhol Carlos Alcaraz (2021).

Jogador mais jovem desta edição do torneio, o brasileiro venceu as cinco partidas que disputou nesta semana de competição. Com a campanha invicta até o título, João embolsou mais de R$ 6 milhões em premiação, embora o torneio não pontue para o ranking profissional.

"Eu estava muito nervoso antes da partida. Eu sabia que seria muito difícil", confessou João após a vitória.

"Eu já joguei uma final contra o Tien no juniors. E eu sei como ele joga, ele é um cara tão legal e um ótimo jogador. Então eu sabia que seria difícil mental e fisicamente. Mas eu consegui", comemorou.

Com o resultado na final, o brasileiro, que tem sido constantemente comparado com Gustavo Kuerten, venceu o norte-americano pela segunda vez na competição. Na fase de grupos, vitória também por 3 sets a 1.

Diferente da etapa inicial, o duelo na final foi um pouco mais equilibrado devido ao início superior de Tien. O jovem de 19 anos começou a partida num ritmo forte, levando vantagem principalmente nos saques, e fechou o primeiro set por 4 a 2.

No segundo set, o confronto ganhou ainda mais emoção, resultando no tie-break. No game decisivo, João cresceu e fechou com 10 a 8, empatando a partida.

"Honestamente, eu não sei como consegui no segundo set. Eu estava apenas tentando manter meu jogo forte no saque. Não estava jogando meu melhor no início, estava muito nervoso. ", revelou o tenista carioca.

Depois do susto inicial, o brasileiro dominou o adversário. No terceiro set, vitória tranquila por 4 a 0. No quarto e último set, João fez 4 a 2 para selar a conquista do Next Gen ATP 2024.

"Acho que no terceiro set foi outro João. Fui muito mais agressivo nos golpes, e ele ficou um pouco mais tenso. No quarto set, eu apenas dei o meu melhor e consegui a vitória."

João, que se tornou o vencedor mais jovem da história do torneio, viveu uma grande temporada 2024. Ele começou o ano na 730ª posição no ranking da ATP e agora termina como 145º.



Apesar da derrota na final, Tien fez uma avaliação positiva sobre a temporada. "Eu tive um ano incrível. Tive uma ótima semana nesta semana. Não terminou do jeito que eu queria, mas estou orgulhoso de mim mesmo. Estou muito feliz com os avanços que fiz este ano", disse o norte-americano.

"Acho que joguei um tênis muito bom esta semana. Vou tentar garantir que essa derrota não me derrube. Joguei um tênis realmente bom e estou ansioso para o próximo ano", completou.

(Com O POVO)