Ceará acerta com goleiro e meia e vê joia da zaga sendo cobiçada

Matheus Araújo, ex-Corinthians, reforça o Ceará

O Ceará teve ontem um dia movimentado no mercado da bola. A equipe do Porangabuçu anunciou o meio-campista Matheus Araújo, encaminhou a contratação do goleiro Keiller, de 28 anos, e viu David Ricardo, zagueiro de 22 anos que se destacou na campanha do acesso, se tornar alvo do Hellas Verona, da Itália.

Na noite de ontem, o clube anunciou oficialmente o meia de 22 anos, cria das categorias de base do Corinthians. Matheus Araújo assinou com o Ceará em definitivo por três temporadas. No profissional do time paulista, o jogador disputou 45 partidas, enquanto na base ele conquistou o Mundial Sub-17 pela seleção brasileira.

Embora ainda não tenha anunciado oficialmente, o Vovô tem tudo acertado com o goleiro Keiller, do Internacional. O clube gaúcho cederá o jogador por empréstimo até o fim da temporada de 2025.

Em relação a David Ricardo, tratado como joia da zaga do clube com potencial de venda para o exterior, o Hellas Verona abriu conversas com o staff do atleta, mas ainda não formalizou proposta oficial ao Ceará. A informação foi divulgada inicialmente por André Hernan e confirmada pelo O POVO.

Titular na campanha do acesso, David Ricardo tem valor estimado pelo Ceará no mercado de 2,5 milhões de dólares, equivalente a R$ 15,44 milhões na cotação atual. Além do clube italiano, outros clubes do Brasil e do exterior sondaram a situação do zagueiro no mercado.

Neste ano, o zagueiro atuou em 46 jogos pelo Vovô, marcou três gols e deu duas assistências - sendo o seu melhor desempenho na carreira.