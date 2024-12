Há 120 anos acontecia a primeira partida de futebol registrada no Ceará

Foto: Arquivo Nirez A primeira partida de futebol no Ceará que se tem registro aconteceu no dia 24 de dezembro de 1904, no Passeio Público, no centro de Fortaleza

Há 120 anos, aconteceu a primeira partida de futebol no Ceará que se tem registro. No dia 24 de dezembro de 1904, às vésperas do Natal, uma multidão de curiosos se reuniu no antigo segundo plano do Passeio Público, no centro de Fortaleza, para assistir a partida entre jovens da alta sociedade cearense contra um combinado de ingleses, formado por funcionários da Companhia de Gás e tripulantes de um navio britânico ancorado na orla.

Foi ali que a semente do esporte mais popular entre os cearenses começou a ser plantada. O palco da partida histórica, hoje, é ocupado pela Companhia de Comando da 10ª Região Militar do Exército. Segundo o livro “A História do Campeonato Cearense de Futebol”, lançado em 2002 por Nirez de Azevedo, as duas equipes foram intituladas "Football Club" e “Ingleses”.

A partida aconteceu com regras oficiais, algo inédito até então no Ceará, e ambos os times jogaram de forma “comprometida”. Nenhum dos dois grupos queria perder. No fim, os ingleses, que tinham maior familiaridade com o esporte – afinal, o futebol surgiu e se popularizou primeiro na Inglaterra –, venceram o jogo por 2 a 0.

Partiu do estudante cearense José Silveira, à época recém-chegado de temporada na Europa, a ideia de introduzir o esporte em Fortaleza. Então com 22 anos – posteriormente tornou-se professor de inglês e tradutor de alemão –, foi o jovem quem organizou a primeira partida na cidade, disputada com uma bola que ele havia trazido do Rio de Janeiro (RJ). No dia, atuou em campo pelo time "Football Club".

Em entrevista à Revista Fortaleza, do O POVO, em 2006, o pesquisador de futebol Airton Fontenele, falecido aos 92 anos em 2019, explicou que o Passeio Público era dividido em três zonas no início do século passado. Os jogos ocorriam no plano médio, logo abaixo de onde está a atual Praça dos Mártires.

“O primeiro plano, mais alto, era destinado ao lazer das pessoas da alta sociedade, enquanto o terceiro, mais baixo, servia à população mais humilde. Os jogos ocorriam no plano médio”, explicou à época. Atualmente, só existe o plano mais alto, ocupado pela praça. O restante do espaço passou a ser da 10ª Região Militar do Exército.

A partir de 1906, a prática do futebol quase desapareceu em Fortaleza, ficando restrita a colégios como o Liceu e o Castelo. Apenas seis anos depois, em 1912, quando alguns cearenses que estudavam na Europa retornaram, o esporte ganhou força novamente na capital cearense.

Segundo registro do engenheiro baiano Frederico Maia, no livro “A Verdadeira História do Futebol Cearense”, lançado em 1956, entre 1912 e 1920, 15 equipes foram criadas em Fortaleza e uma em Maranguape. Destes, surgiu o Ceará Sporting Club, fundado em 1914 sob o nome de Rio Branco, e o Fortaleza Esporte Clube, criado em 1918 após a extinção da Stela, primeiro clube local, fundado em 1912.

Dos 16 clubes nascidos no período em questão, apenas o Vovô e o Leão sobreviveram. Ambos cresceram, se popularizaram e são, atualmente, com menção honrosa ao Ferroviário, os principais protagonistas dos momentos históricos do futebol cearense, alimentada por uma paixão incondicional de torcedores.