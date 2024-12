Machuca de saída: Fortaleza sela acordo de empréstimo com Estudiantes, segundo jornalista

Foto: Lucas Emanuel/FCF Atacante Machuca no jogo Fortaleza x Horizonte, no Castelão, pelo Campeonato Cearense 2024

O Estudiantes, da Argentina, chegou a um acordo com o Fortaleza pelo empréstimo de Imanol Machuca. Para ter o atacante em 2025, "El León" deverá desembolsar uma compensação financeira ao Tricolor do Pici. A informação foi dada pelo jornalista Uriel Iugt, da rádio La Red.

O contrato firmado entre o Fortaleza e o Estudiantes pelo empréstimo de Machuca tem duração de uma temporada e possui opção de compra com valor fixado em 2,5 milhões de dólares, o que representa uma quantia de aproximadamente R$ 15,8 milhões na cotação atual. O montante equivale a 50% dos direitos econômicos do atleta.

Assim, o Estudiantes venceu a disputa com o Independiente, outro clube argentino que também formalizou uma proposta ao Fortaleza. Conforme apurado pelo Esportes O POVO, o Rei de Copas propôs R$ 921,6 mil como compensação financeira ao Leão pelo empréstimo e valor da compra fixado em 1,8 milhão de dólares – cerca de R$ 11 milhões.

Machuca foi comprado pelo Fortaleza por R$ 11,7 milhões

O Fortaleza contratou Machuca junto ao Unión Santa Fé, da Argentina, em 2023. Naquele momento, o Tricolor desembolsou 2,5 milhões de dólares, equivalente a R$ 11,7 milhões na cotação da época, por 50% dos direitos do atacante.

Naquele momento, a operação tornou-se a maior contratação do futebol cearense – já superada após a transação que selou o retorno de Moisés ao Leão, por R$ 18,4 milhões, no fim de 2023. Machuca tem contrato com o Leão até 31 de dezembro de 2027.

Pelo Leão do Pici, o argentino soma 65 jogos entre 2023 e 2024, nos quais acumula seis gols marcados e seis assistências. Na reta final deste ano, o camisa 39 chegou a ficar de fora dos relacionados em diversos confrontos. A questão da quantidade de estrangeiros no Fortaleza também é um fator que pesa para o clube cearense. Com a chegada de Pol Fernández, o número ultrapassa o limite permitido.