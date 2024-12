Para 2025, Léo Condé terá versatilidade e equilíbrio para a lateral-direita do Ceará

Foto: ROSIRON RODRIGUES/GOIÁS Lateral-direito Dieguinho, de 29 anos, defenderá o Ceará na próxima temporada

Com a saída de Raí Ramos, o Ceará agiu rápido no mercado da bola e contratou Dieguinho, ex-Goiás, movimento que preenche a lacuna na lateral-direita, que também deve contar com a renovação de Rafael Ramos, titular da posição nesta temporada. Assim, o técnico Léo Condé ganha opções interessantes, que se equilibram entre características ofensivas e defensivas.

Dieguinho chega ao Vovô após quatro anos defendendo o Goiás. Um detalhe interessante do atleta é que ele também pode jogar como meio-campista, versatilidade que tende a ser aproveitada por Condé em determinadas situações. Na campanha protagonizada pelo Esmeraldino na Série B de 2024, porém, o carioca se firmou como titular atuando de lateral.

Embora tenha características ofensivas, Dieguinho acumulou bons números defensivos na segunda divisão nacional. De acordo com o Sofascore, em 32 jogos que disputou pelo Goiás no torneio, o lateral teve média de 4.7 bolas recuperadas por partida e 2.3 cortes. Além disso, há outras estatísticas relevantes, como 58% de disputas de bola vencidas e 63% de ganho dos duelos no chão.

Foram três assistências e um gol marcado na Segundona. Ofensivamente, Dieguinho teve média de 62 ações com a bola por jogo no torneio, 81% de precisão nos passes – sendo 87% no próprio campo e 71% no terço final – e 24% de acerto nos cruzamentos. Não à toa, terminou o ano como um dos grandes destaques do Goiás no certame, que tentou sua renovação. O Athletico-PR foi outro interessado no jogador.

Já Rafael Ramos concluiu a temporada como titular absoluto e homem de confiança de Léo Condé. Equilibrado nas duas fases do jogo, com e sem a bola, o lateral português está livre no mercado e pode assinar com qualquer time, mas negocia permanência no Vovô para 2025. Internamente, a avaliação do atleta é ótima, não só pelo futebol apresentado, mas também pelo dia a dia.

Em números, Rafael Ramos jogou quatro partidas a menos que Dieguinho na Série B, somando assim 28 ao todo. Nas estatísticas, também de acordo com os dados fornecidos pelo Sofascore, o português teve 77% de precisão nos passes – sendo 81% no próprio campo e 70% no terço final – e 35% de acerto nos cruzamentos, que é um de seus melhores fundamentos.

Nas ações defensivas, o jogador europeu teve média de 1.5 desarmes e 4.3 bolas recuperadas por partida. Além disso, venceu 48% das disputas no chão e 47% em duelos aéreos. Ao todo, anotou um gol e deu duas assistências na Segundona. Os percentuais mostram equilíbrio de desempenho entre os dois laterais do Vovô.

Vale ressaltar que, em paralelo, Léo Condé também possui a opção de utilizar Bruno Tubarão como lateral-direito. Contratado como atacante, o atleta jogou na função durante 2024 no Atlético-GO e é mais uma peça que consegue ocupar múltiplos espaços no campo. Estrategicamente e com o dinamismo do futebol moderno, ter essa versatilidade é fundamental em um elenco.