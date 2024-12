"Boxing day" tem virada do líder Liverpool e gol olímpico de brasileiro

Desde 1860, dia 26 de dezembro é data de futebol na Inglaterra. O tradicional "boxing day", feriado do dia de descontos após o Natal no Reino Unido, remonta ao primeiro jogo de futebol entre dois times na história.

Desta vez, 16 dos 20 times da Premier League — e outros tantos das quatro principais divisões inglesas — foram a campo. O destaque na tabela mais uma vez é o líder Liverpool, que em casa, no Anfield, buscou uma virada por 3 a 1 sobre o Leicester e abriu ainda mais vantagem sobre os rivais.

O time da terra dos Beatles foi a 42 pontos em 17 partidas. O vice-líder, Chelsea, tem 35 em 18 jogos, uma vez que foi derrotado por 2 a 1, em casa, pelo Fulham.

A margem do Liverpool é ainda maior sobre o Manchester City, atual campeão inglês. O time de Pep Guardiola voltou a tropeçar, ficando no 1 a 1 em casa contra o Everton, e é apenas o sétimo colocado, com 28 pontos em 18 jogos.

Se a vitória do Liverpool com gols de Salah, Gakpo e Curtis Jones chama a atenção, muito mais chamativo foi o gol marcado pelo brasileiro Matheus Cunha pelo Wolverhampton na vitória por 2 a 0 sobre o Manchester United, no estádio Molineaux, sede dos Wolves.

O camisa 10 meteu um belíssimo gol olímpico, batendo direto do escanteio para dentro das redes do goleiro Onana. O atacante ainda deu uma assistência para o segundo gol, convertido por Hwang Hee-Chan no finzinho da partida.