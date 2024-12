Novo presidente do Fortaleza admite chance de venda de "10% a 20%" da SAF em 2025

Foto: AURÉLIO ALVES Rolim Machado foi eleito presidente do Fortaleza neste mês, com mandato até 2027

Presidente do Fortaleza Esporte Clube há pouco mais de dez dias, José Rolim Machado concedeu entrevista exclusiva ao programa "Esportes do Povo", da rádio O POVO CBN, na manhã de ontem. Nela, falou sobre a possibilidade da venda de uma fatia da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Leão para investidores no próximo ano e afirmou que o orçamento de 2025 deverá ser divulgado no início de janeiro.

O Tricolor mantém a ideia de negociar um percentual minoritário para usar o valor no departamento de futebol e em incremento da infraestrutura. Presidente do Conselho de Administração da SAF do clube durante quase todo o ano de 2024, Rolim Machado agora comanda a diretoria da associação, que é dona de 100% das ações.

"Essa possibilidade existe. Nós trabalhamos neste ano para preparar o clube para isso, trabalhamos bastante para organizar a SAF para o mercado. Então quem chegar no Fortaleza para investir vai encontrar uma SAF muito bem organizada e com zero dívidas. Estamos abertos, creio que deverá chegar algum investidor", projetou o mandatário.

Ex-presidente do Fortaleza e hoje CEO da SAF, Marcelo Paz também já havia confirmado em entrevista à rádio O POVO CBN que o clube está aberto à possibilidade de acordo com investidores na próxima temporada. O Leão do Pici chegou a ter conversas com grupos do Brasil e do exterior sobre as condições para uma negociação.

"Sempre falamos em torno de 10% a 20% (de venda da SAF), mas com as ofertas chegando, vamos analisar", ponderou Rolim Machado.

O novo mandatário do Tricolor também revelou que o clube recomprou 5% dos direitos comerciais do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2074, vendidos para os investidores da Liga Forte União (LFU). O movimento foi aprovado em reunião do Conselho Deliberativo no início deste mês e diminui o valor total que o Leão receberia, que seria de R$ 117,9 milhões. A última parcela do contrato está prevista para ser depositada nos cofres do time do Pici em maio do próximo ano.

A recompra, inclusive, deve afetar parte do orçamento do Leão para 2025. A projeção de receitas e despesas tanto da SAF quanto da associação deverá ser votada em breve pelos conselheiros e divulgada no início do ano. O Fortaleza terá uma injeção financeira com os novos contratos de direitos de transmissão da Série A, negociados pela LFU, e também a participação na Copa Libertadores, além de um novo contrato de patrocínio máster — seja com a empresa atual ou com outra.

"Durante o ano todo, quando eu estava fazendo parte da SAF, nós fizemos reuniões com o Conselho de Administração da SAF, elaboramos o orçamento preliminar e esse orçamento está sendo avaliado. Acho que logo no começo de janeiro a gente deve divulgar. E o orçamento da associação, a gente concluiu essa semana, também vai ser avaliado e aprovado ou não pelo Conselho Deliberativo. No começo de janeiro a gente vai divulgar também", explicou Rolim Machado.

Rolim Machado detalha obras no Pici e no CT durante próximo triênio

Ex-diretor de patrimônio e integrante da Comissão de Obras do Fortaleza, o presidente recém eleito do clube, Rolim Machado, detalhou quais obras devem ser realizadas no Centro de Excelência Alcides Santos e no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza), ao longo do próximo triênio.

As reformas estruturais e construções podem partir da SAF, que também arca com os custos a partir da aprovação da associação. Na sede do clube, o prédio administrativo (na avenida Senador Fernandes Távora) terá uma ampliação. Já o departamento de futebol ganhará uma nova portaria (na rua Mário da Silveira) e o campo também passará por melhoria.

"Vamos ampliar o prédio administrativo. Será uma grande reforma e ali ficará a nova sala de imprensa. É um projeto amplo, que exige investimentos consideráveis e será implementado gradualmente ao longo do nosso mandato", explicou o mandatário em entrevista ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN.

"Estamos reformando o gramado e revitalizando toda a drenagem. Além disso, estamos construindo uma nova portaria para a entrada dos jogadores e proporcionando melhores condições de trabalho aos porteiros", completou.

O centro de treinamento das categorias da base, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza, terá uma área territorial maior, com os terrenos adquiridos neste ano, e existe a ideia da construção de um ginásio. Além disso, os alojamentos já estão passando por reforma.

"Existe um projeto macro, que um arquiteto elaborou, e à medida que a gente vai ampliando os terrenos, como foi o caso desse ano, esse projeto vai sendo alterado, modificado. Lá no CT, hoje já existe um campo padrão Fifa, existe um campo de grama sintética e existe, sim, um projeto para a gente, futuramente, executar um ginásio coberto. Hoje nós estamos fazendo lá um retrofit dos alojamentos, onde fica a base, modernizando os apartamentos para a meninada ter o melhor conforto no CT Ribamar Bezerra", disse Rolim Machado.