Ceará confirma dois reforços e mira atacante do Corinthians para 2025

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Atacante Pedro Henrique pode trazer versatilidade ao Ceará

Após oficializar as chegadas de Fernandinho e Bruno Tubarão, o Ceará segue se movimentando nos bastidores do mercado da bola em busca de outros reforços para o ataque. Um dos nomes desejados pelo departamento de futebol do Vovô é o de Pedro Henrique, do Corinthians, conforme apurou o Esportes O POVO.



A diretoria do Alvinegro de Porangabuçu, inclusive, tem negociação avançada pela contratação do atacante. Existem conversas em andamento com o Corinthians para viabilizar o acerto, já que o atleta de 34 anos tem contrato até o final de 2025. As partes alinham detalhes e a tendência é de que ocorra desfecho positivo.



Assim como outros nomes contratados pelo Vovô, Pedro Henrique agrega versatilidade ao elenco, já que pode atuar em ambos os lados do campo, direito ou esquerdo. Nestes primeiros movimentos do departamento de futebol do Vovô no mercado, jogadores que fazem mais de uma função estão sendo vistos como um diferencial.

Pedro Henrique chegou ao Timão neste ano, vindo do Internacional — onde atuou em 2022 e 2023 e acumulou boas atuações. Para tirá-lo do Colorado, o clube paulista desembolsou 500 mil dólares, equivalente a R$ 2,9 milhões na cotação da época.



No Corinthians, entretanto, não se firmou como titular e teve pouco espaço na equipe comandada pelo técnico Ramón Díaz. Foram 26 jogos, dois gols marcados e uma assistência. Nas últimas dez partidas da temporada, esteve como opção no banco de reservas, mas acabou sendo utilizado apenas uma vez.



Com passagem pelas categorias de base do Grêmio, Pedro Henrique despontou no futebol profissional pelo Caxias, em 2011. A carreira do atacante, porém, foi construída no exterior, onde atuou por clubes da Suíça (FC Zurich), França (Rennes), Grécia (PAOK) e Turquia (Kayserispor e Sivasspor).



Retornou ao Brasil em 2022, quando foi contratado pelo Inter. Em seu primeiro ano no Colorado, atuou em 36 jogos, marcou oito gols e deu três assistências. A boa fase no time gaúcho manteve-se na temporada seguinte: foram 50 partidas disputadas, 12 tentos anotados e quatro assistências, o melhor desempenho da carreira.



Para além das tratativas com Pedro Henrique, o Ceará anunciou, na noite da última quinta-feira, dois reforços: o lateral-esquerdo Nicolas, do América-MG, e o zagueiro Marllon, ex-Cuiabá. Com as duas confirmações, o Alvinegro agora soma oito novos nomes para 2025, que inclui também Willian Machado, Dieguinho, Matheus Araújo, Fernandinho e Bruno Tubarão.

Nicolas chega ao Vovô por empréstimo até o final do próximo ano. Na atual temporada, o lateral teve pouco espaço no América-MG, onde atuou em 20 jogos, sendo 16 pela Série B, torneio em que a equipe mineira terminou na oitava colocação. Para a posição, o Alvinegro também mira a permanência de Matheus Bahia, titular do time em 2024.

Marllon, por outro lado, firmou contrato com o Vovô até o fim de 2026. O zagueiro estava no Cuiabá desde 2021 e tornou-se referência na defesa do clube — ele soma 194 jogos pelo Dourado e nove gols. Neste ano, foi titular absoluto da equipe, que acabou rebaixada à Série B.