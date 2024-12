A voz do povo

Foto: Infografia O POVO / Luciana Pimenta e Cris Frota Leitores do Esportes O POVO votaram no Instagram e no O POVO Online para eleger a escalação ideal do futebol nordestino

Com representantes nas principais divisões do futebol brasileiro, o Nordeste teve destaques das Séries A à D do Campeonato Brasileiro. Dentre os times que foram protagonistas, Fortaleza e Bahia se classificaram para a Copa Libertadores, Vitória para a Sul-Americana, e Ceará e Sport ascenderam de volta para a elite nacional, que em 2025 terá cinco times da Região pela primeira vez na história.

Para celebrar o momento, o Esportes O POVO fez duas eleições. A primeira, divulgada no dia 15 de dezembro, teve votos de 12 jornalistas do O POVO e contou com jogadores dos cinco times mais destacados. O resultado foi: João Ricardo (Fortaleza); Brítez (Fortaleza), Kuscevic (Fortaleza), Gabriel Xavier (Bahia) e Lucas Esteves (Vitória); Lourenço (Ceará), Lucas Lima (Sport) e Pochettino (Fortaleza); Erick Pulga (Ceará), Alerrandro (Vitória) e Lucero (Fortaleza). O técnico foi Vojvoda (Fortaleza) e o craque foi João Ricardo.

Agora, a vez foi dos leitores. Em enquetes realizadas no portal e também na rede social Instagram, o Esportes O POVO elencou 4.811 votos para eleger a seleção de 2024 do futebol nordestino. O bairrismo cearense falou mais alto, e a disputa do Clássico-Rei dominou todas as posições, com 8 do Fortaleza e 3 do Ceará na onzena do torcedor cearense. Ao todo, a seleção teve cinco brasileiros, cinco argentinos e um chileno.

Na categoria goleiro, o arqueiro do Fortaleza, João Ricardo, recebeu 784 dos 927 votos. O veterano teve 84,5% da preferência. A sequência foi continuada por Lucas Arcanjo (51 votos), do Vitória; Caíque França (45 votos), do Sport; e Matheus Albino (19 votos), do CRB, sendo este superado por Richard que foi citado 28 vezes — apesar de não estar no grupo de finalistas escolhidos pela equipe do Esportes O POVO.

O argentino Emanuel Brítez foi eleito o melhor lateral-direito do futebol nordestino com 331 dos 544 votos (60,8%). Também apareceram nas opções dos leitores do Esportes O POVO, o português Rafael Ramos, do Ceará (141 votos); o colombiano Santiago Arias (54), do Bahia; o paraguaio Raúl Cáceres (13), do Vitória.

A dupla de zaga foi fechada com um duo Clássico-Rei: o chileno Benjamín Kuscevic, do Fortaleza, e o brasileiro David Ricardo, do Ceará, após 700 votantes. O defensor tricolor recebeu 304 votos, enquanto o alvinegro foi votado por 149 pessoas.

No lado esquerdo, o Esportes O POVO reuniu 767 votos. Apesar de ter chegado no meio da temporada, Eros Mancuso foi o favorito de 52,5%. Ou seja, 403 pessoas escolheram o lateral do Fortaleza. Em segundo lugar, Matheus Bahia, do Ceará, recebeu 283 (36,9%).

Em uma das votações que mais reuniu números, Hércules, ex-Fortaleza e agora no Fluminense, foi votado por 73,2% dos 932 votantes, reunindo 682 votos. Atrás dele ficou Lourenço, do Ceará, com 213 votos.

No esquema tático escolhido pelo Esportes O POVO, foram eleitos dois meias, ambos argentinos: Tomás Pochettino, do Fortaleza, e Lucas Mugni, do Ceará. Entre 464 votantes, o tricolor foi escolhido por 44% das pessoas, recebendo 204 votos, enquanto o alvinegro ficou com 19,8%, ou seja, 92 votos.

Os leitores do Esportes O POVO elegeram um trio do Clássico-Rei para fechar a seleção de melhores jogadores do futebol nordestino em 2024. Lucero, do Fortaleza e Erick Pulga, do Ceará, receberam a maioria dos votos 477 votos: 109 a 107 para o tricolor (22%, cada). Moisés fechou o trio com 81 votos, ou seja, 17%.