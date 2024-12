Conselho Deliberativo do Ceará aprova orçamento recorde de R$ 229 milhões para 2025

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Arrecadação com público é um dos trunfos do Ceará para a temporada 2025

Em votação realizada na sede do Ceará, em Porangabuçu, na noite dessa sexta-feira, 27, o Conselho Deliberativo do clube aprovou, de forma unânime, o orçamento de R$ 229,4 milhões para 2025, o maior da história do Vovô. A proposta foi apresentada pelo CEO do Vovô, Danilo Bittencourt.

O montante projetado para a próxima temporada supera as cifras previstas para 2022, que eram de R$ 163,8 milhões — até então, o maior da história alvinegra.

A maior fatia das arrecadações (36%) está prevista para vir da venda de direitos de transmissões das competições: R$ 82 milhões. Patrocínios e ações de marketing devem render R$ 51,2 milhões aos cofres do Vovô — o equivalente a 22% das receitas.

O clube de Porangabuçu também conta com a força da torcida para incrementar as finanças. O Vovô estima faturar R$ 30 milhões com o programa de sócio-torcedor e mais R$ 25,1 milhões das bilheterias dos jogos em casa.

Já as despesas projetadas são de quase R$ 178 milhões. O maior custo, naturalmente, seria com o departamento de futebol profissional: R$ 136,5 milhões (equivalente a 76,8% do total). Os gastos com elenco, comissão técnica e estafe serão de R$ 98,6 milhões — uma média mensal de R$ 8,2 milhões.

As categorias de base vão receber investimento de R$ 11,6 milhões ao longo da temporada, enquanto as cifras destinadas ao futebol feminino serão de R$ 714 mil.

Além das competições em campo, o Alvinegro de Porangabuçu projeta arrecadar R$ 28,4 milhões com a venda de jogadores. O Ceará tem alguns ativos no elenco que devem contribuir para chegar a este valor — ou até ultrapassá-lo.

Artilheiro do Vovô em 2024, Erick Pulga tem negociação avançada para vestir a camisa do Bahia, que ofereceu 3 milhões de dólares (cerca de R$ 18,5 milhões na cotação atual). O Vovô, vale lembrar, tem apenas 40% dos direitos econômicos do atleta, mas tenta um acordo com o Atlético-CE, que é dono de 50%.

Parceiro de ataque de Pulga, Saulo Mineiro está na mira do Shangai Port, da China, e também deve ser vendido pelo Vovô.

Outro nome valorizado é David Ricardo. O zagueiro de 21 anos despertou interesse do Hellas Verona, da Itália. O Ceará pede em torno de 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 15,4 milhões) pelo defensor. (Com Victor Barros)

Orçamentos do Ceará desde 2018:

2018: R$ 55 milhões

2019: R$ 70 milhões

2020: R$ 100 milhões

2021: R$ 151 milhões

2022: R$ 163,8 milhões

2023: R$ 89,1 milhões

2024: R$ 149 milhões

2025: R$ 229,4 milhões