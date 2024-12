Fortaleza BC visita União Corinthians-RS e tenta fechar ano com vitória

Foto: Hedgard Moraes/MTC Ala Anderson, do Carcalaion

Depois da derrota para o Caxias do Sul, nessa sexta-feira, 27, o Fortaleza Basquete Cearense já tem novo compromisso neste domingo, 29, e almeja reabilitação rápida no NBB. Ainda em solo gaúcho, o Carcalaion encara o União Corinthians-RS, a partir das 11 horas, no Ginásio Poliesportivo Arnão, em Santa Cruz do Sul (RS).

Antes de rumar para o Sul do País, o time comandado por Flávio Espiga havia vencido o confronto nordestino diante da Unifacisa-PB, por 81 a 77. Na última sexta, acabou superado pelo Caxias por 73 a 70.

O resultado derrubou novamente o Fortaleza BC para a última colocação da competição nacional, tanto por aproveitamento (22,2%) quanto em pontuação (22). O time cearense está logo abaixo justamente do Caxias do Sul, que aproveitou o duelo direito para sair da lanterna. Os gaúchos tem 27,8% de aproveitamento e 23 pontos.

O confronto direito na parte de baixo da tabela do NBB marcou a abertura do segundo turno para o Carcalaion, que soma apenas quatro vitórias em 18 partidas. No último compromisso de 2024 — o quinto consecutivo longe de casa —, portanto, a missão é vencer para se recuperar.

Rival da vez, o União Corinthians tem a quinta melhor campanha por pontos (28, empatado com Bauru e Pinheiros) e o sétimo melhor aproveitamento, igualado com os dois paulistas. O time de Santa Cruz do Sul (RS) tem quatro vitórias e quatro derrotas como mandante, enquanto o Fortaleza BC obteve oito reveses e apenas um triunfo fora da capital cearense.

Depois da partida deste domingo, o Carcalaion voltará às quadras pelo NBB apenas no dia 13 de janeiro, quando receberá o Pato Basquete-PR, no Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza. O primeiro mês de 2025 ainda tem mais dois confrontos agendados para os cearenses: contra o Vasco, no dia 18, e diante do Botafogo, no dia 20, ambos no Rio de Janeiro.