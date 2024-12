Retrospectiva: o desempenho de atletas e times cearenses em outras modalidades em 2024

Foto: Samuel Setubal Fortaleza Futsal, de Valdin, levantou três taças e chegou à final dos cinco torneios que disputou

O ano esportivo de 2024 foi marcado pela realização da Olimpíada e da Paralimpíada de Paris, na França. O Ceará teve representantes nas duas competições — nove, no total — e até conquistou uma medalha. Nas quadras, os times do Estado também conseguiram feitos importantes no futsal e no vôlei, além de boa campanha no basquete.

Na Olimpíada, o tenista Thiago Monteiro foi eliminado ainda na primeira fase; os triatletas Vittoria Lopes e Manoel Messias tiveram percalços nas respectivas provas individuais e, no revezamento misto, ajudaram o Brasil a ficar em 8º; Adriana Doce foi até as quartas de final com a seleção brasileira feminina de handebol; e Matheus Lima, do atletismo, ficou em 16º nos 400m com barreiras.

Apesar da queda precoce em solo francês, Thiago Monteiro conseguiu resultados históricos em 2024: venceu o grego Stefanos Tsitsipas (7º melhor do mundo à época) e o norueguês Casper Ruud (9º lugar) e fez boas campanhas em torneios em Roma, na Itália, e Madri, na Espanha. Teve ainda triunfos importantes na Copa Davis, na qual o Brasil bateu na trave pela chance de ficar entre os oito melhores.

Já na Paralimpíada, com quatro cearenses em ação, a nadadora Edênia Garcia ficou em 5º lugar nos 50m costas e em 16º nos 100m livre da classe S3; Maciel Santos, da bocha, caiu nas quartas de final; o experiente Eugênio Franco, do tiro com arco, caiu nas oitavas de final no individual e nas quartas em dupla. O privilégio da medalha paralímpica ficou com Henrique Barreto, que foi um dos atletas-guias do corredor Yeltsin Jacques nos 5000m e levou o bronze.

As equipes locais, inclusive Ceará e Fortaleza, aproveitam o embalo do ano olímpico e se destacaram em outras modalidades. O Tricolor, que já tinha o projeto do basquete, retomou o futsal e conquistou três títulos em cinco competições disputadas. Uma das taças foi da primeira edição do Campeonato Brasileiro da modalidade.

O Leão ganhou a Copa do Estado e a Copa do Nordeste sobre o São João do Jaguaribe e foi campeão brasileiro diante do Apodi-RN. No Campeonato Cearense foi a vez do São João do Jaguaribe ser o algoz do Tricolor e levantar a taça com goleada. Já na Copa do Brasil, o Fortaleza ficou com o vice ao perder para o Atlântico Erechim-RS.

Da bola pesada para a bola laranja, o consolidado Fortaleza Basquete Cearense teve trajetória positiva na temporada 2023/2024 do Novo Basquete Brasil (NBB): terminou a primeira fase na oitava posição e garantiu vaga nos playoffs. Despachou o São José nas oitavas de final e parou nas quartas, diante do Flamengo, que foi vice-campeão do torneio. Esta temporada, porém, não tem sido positiva e o Carcalaion tenta deixar a lanterna.

O Ceará também brilhou nas quadras com o time feminino de vôlei, que foi campeão da etapa Nordeste da Superliga C e conseguiu o acesso à Superliga B da temporada 2024/2025, já em disputa.

No vôlei masculino, o novato Norde Vôlei, time fundado pelo campeão olímpico Marcelo Negrão, conquistou a etapa regional da Superliga C e também subiu de divisão. Já o Rede Cuca, ex-equipe do treinador, não teve bom desempenho na Superliga B.