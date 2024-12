Fortaleza BC encerra ano com nova derrota, desta vez para o União Corinthians

Foto: VINICIUS MOLZ SCHUBERT / UNIÃO CORINTHIANS Tricolor de Aço já vinha de derrota no NBB, só que para o Caxias do Sul-RS

O ano de 2024 se encerra com derrota para o Fortaleza Basquete Cearense. Após um ótimo primeiro semestre, em que avançou às quartas de final do NBB 2023/2024, o Carcalaion vive momento difícil, com apenas quatro vitórias em 19 partidas. O algoz da vez foi o União Corinthians-RS.

Jogando no ginásio do Arnão, em Santa Cruz do Sul (RS), o Carcalaion teve poucas chances contra o quinto colocado do principal torneio de basquete do Brasil. A última liderança do placar foi no 17 a 15, ainda seis minutos após o apito inicial. O escore de 82 a 71 dimensiona a diferença de desempenho das equipes.

Apesar do revés, o Fortaleza Basquete Cearense teve o cestinha da partida, Cassiano. Ele fez 23 pontos, acertando ainda 3 de 4 bolas do perímetro, além de 7 rebotes. Do lado gaúcho, Duane Johnson (20 pontos, 6 rebotes e 3 assistências) e Dikembe (13 pontos, 12 rebotes, 6 assistências) foram o diferencial.

Rebotes, inclusive, deram o tom da partida. O União Corinthians catou 51, sendo 19 ofensivos, ante 33 do Carcalaion. Com isso, mesmo tendo melhor aproveitamento nos arremessos de 2 e de 3, o time cearense acabou sucumbindo para as inúmeras chances extras do rival. Dikembe, sozinho, teve mais rebotes ofensivos que toda a equipe do Fortaleza BC (8 a 6).

Os comandados de Flávio Espiga — que estão sem o cestinha do time, o ala Dexter, há 18 jogos — voltam às quadras apenas no dia 13 de janeiro, quando renovam a oportunidade de deixar a lanterna. O rival será o Pato Basquete-PR, atual 13º do NBB. O jogo está marcado para as 19h30min, no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza. (Com Victor Barros)