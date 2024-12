Primeiros reforços do Fortaleza para 2025 carregam currículo tarimbado e vitorioso

Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. Diogo Barbosa, lateral ex-Fluminense

Com a filosofia de fazer contratações pontuais para qualificar o elenco que disputará cinco competições em 2025, o Fortaleza também tem procurado agregar experiência e trajetória vitoriosa ao grupo comandado por Juan Pablo Vojvoda. O perfil traçado fica evidente em dois dos três reforços concretizados para o próximo ano.

Até o momento, o goleiro Brenno, ex-Grêmio, e o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, que deixou o Fluminense, foram os dois nomes anunciados pelo Tricolor. Além deles, o volante Pol Fernández, titular absoluto do meio-campo do Boca Juniors em 2024, chegará ao Pici em janeiro.

Diogo Barbosa, de 32 anos, ostenta equipes de peso no currículo — Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Palmeiras e Grêmio, por exemplo, além do Flu — e 13 títulos. Dentre as taças conquistadas estão duas Copas Libertadores (2020 e 2023), duas edições da Copa do Brasil (2011 e 2017) e um Brasileirão (2018). Também deu volta olímpica na Recopa Sul-Americana e em Estaduais.

O arqueiro, mais jovem dos reforços, com 25 anos, mas já passou pelo futebol europeu, onde defendeu o Bari, da Itália. Além disso, foi campeão olímpico com a seleção brasileira nos Jogos de Tóquio-2020. Pelo Imortal, foi pentacampeão gaúcho e participou da campanha de retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, em 2022. Brenno, que deverá ser reserva de João Ricardo, ainda não disputou competições internacionais.

Ainda com o anúncio oficial pendente, Pol Fernández é outro nome que vai contribuir em termos de vivências no futebol. Cria do próprio Boca Juniors, o meio-campista de 33 anos também jogou no Racing-ARG e no Cruz Azul-MEX, por exemplo. A sala de troféus particular tem 11 títulos, entre eles três do Campeonato Argentino (2019, 2020 e 2022), dois da Copa da Liga Argentina e um da Liga do México Clausura.

Para além das taças e da rodagem por vários clubes, Diogo Barbosa e Pol Fernández também têm experiência de sobra em noites de Copa, o que se torna um fator positivo no retorno do Fortaleza à fase de grupos da Libertadores. O clube entende que ter jogadores com esta trajetória colabora para um desempenho mais equilibrado no principal torneio do Continente.

As próximas contratações do Leão também devem seguir esta linha de aliar experiência em competições importantes e bom nível técnico. O meia-atacante argentino Claudio Aquino, de 33 anos, encaixa-se nesses critérios. Recém-campeão nacional com o Vélez Sarsfield-ARG, o jogador também já levantou taças no Paraguai e disputou Sul-Americana e Libertadores — inclusive, marcou gol contra o Tricolor pelo Cerro Porteño, em 2023.

Além de Aquino, o Fortaleza tem no radar o multicampeão David Luiz, que defendeu Benfica, Chelsea, PSG e Arsenal na Europa e estava no Flamengo. O defensor também teve trajetória na seleção brasileira, sendo titular na Copa do Mundo de 2014.