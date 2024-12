Ceará acerta retorno por empréstimo do volante Fernando Sobral para 2025

O Ceará concretizou mais uma contratação para o ano que vem — desta vez, um velho conhecido da torcida alvinegra. O Esportes O POVO apurou que o clube de Porangabuçu chegou a um acordo com o Cuiabá-MT e selou o retorno do volante Fernando Sobral por empréstimo até o fim de 2025. O anúncio deverá ocorrer em breve.

O meio-campista de 30 anos tem contrato com o Dourado até o fim de 2026 e atuará pelo Vovô durante a próxima temporada. O empréstimo prevê obrigação de compra em caso de permanência do Ceará na Série A, conforme antecipou o Esportes O POVO.

Fernando Sobral vestiu a camisa do Ceará de 2019 a 2022, antes de ser comprado pelo time do Mato Grosso por R$ 4 milhões. O Dourado decidiu negociá-lo após o rebaixamento no Brasileirão na temporada mais recente. Em duas temporadas, o volante atuou 110 vezes, balançou as redes em 11 ocasiões e deu dez assistências, sendo titular absoluto.

Pelo Vovô, o volante disputou 171 partidas, marcou oito gol e foi campeão da Copa do Nordeste de 2020. O antigo camisa 8 alvinegro ficou marcado pelo perfil combativo no meio-campo, liderando estatísticas de desarmes e interceptações. Fernando Sobral também chegou a ser utilizado em função mais avançada, como um ponta-direita, pelo então técnico Guto Ferreira.

A vocação ofensiva, inclusive, foi destaque em 2024 pelo Cuiabá: foram sete gols e oito assistências em 61 jogos. Foi a temporada mais artilheira e também com maior número de participações diretas em bolas nas redes da carreira do meio-campista.

Portanto, a versatilidade de Fernando Sobral pode ser uma arma importante para o técnico Léo Condé, que costuma armar o meio-campo com três jogadores: um volante mais combativo, um segundo volante com qualidade de construção de jogo e um armador.

"Ladrão" de bolas, o velho conhecido — e agora novo reforço — deverá ser utilizado como volante, mas, em cenários pontuais e estratégicos, também pode ganhar vez como articulador para usar o lado garçom e goleador.

Sobral retorna a Porangabuçu para compor um setor que ainda está carente no elenco de Léo Condé para o próximo ano. Dos volantes, Andrey, De Lucca e Jean Irmer deixaram o clube após o acesso, e Richardson ainda não teve a renovação de contrato anunciada pelo Ceará. Lourenço e o jovem Steve são os nomes disponíveis no cenário atual.

Ceará: contratações para 2025



O Vovô já anunciou sete reforços para a temporada 2025: os zagueiros Marllon e Willian Machado; o lateral-direito Dieguinho; o lateral-esquerdo Nicolas; o meia Matheus Araújo; e os atacantes Fernandinho e Bruno Tubarão.

O Alvinegro também tem acordos encaminhados com o zagueiro Éder, ex-América-MG, o goleiro Keiller, do Internacional, e o atacante Pedro Henrique, do Corinthians.

Números de Fernando Sobral no Ceará:

2019: 28 jogos, 1 gol e 2 assistências

28 jogos, 1 gol e 2 assistências 2020: 55 jogos, 4 gols e 5 assistências

55 jogos, 4 gols e 5 assistências 2021: 52 jogos, 2 gols e 2 assistências

52 jogos, 2 gols e 2 assistências 2022: 36 jogos e 1 gol

A carreira de Fernando Sobral

Revelado pelo Guarany de Sobral, o meio-campista também atuou por Horizonte, Icasa e Floresta no futebol cearense no início da carreira. Fernando Sobral ainda vestiu as camisas de Atlético-GO, Fluminense de Feira de Santana-BA e Sampaio Corrêa antes de chegar a Porangabuçu. Depois, defendeu o Cuiabá por duas temporadas.