Copinha começa hoje, com participação de cinco cearenses

Foto: Anderson Rodrigues/ Federação Paulista de Futebol A competição de base será dividida em 32 grupos com quatro times em cada

A 55ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a tradicional Copinha, será realizada entre os dias 2 e 25 de janeiro. Em 2025, o principal torneio de base do Brasil contará com cinco representantes cearenses, que terão todos os jogos transmitidos em plataformas de TV ou streaming on-line.

Entre os 128 times, divididos em 32 grupos, estão Ceará, Ferroviário, Floresta, Fortaleza e Tirol, que jogarão nas sedes que ficam na Mooca (São Paulo capital), Osasco, Votuporanga, Santana do Parnaíba e Araraquara, respectivamente.

Na primeira fase, grande parte dos jogos serão exibidos no canal da Federação Paulista de Futebol (FPF), no YouTube, chamado “Paulistão”. A CazéTV e o SporTV – este, na TV fechada – transmitirão alguns duelos.

Com 20 estreantes, o torneio nacional terá início o início no dia 2 de janeiro e será encerrado – seguindo a tradição – no dia 25 do mesmo mês, data que marca o aniversário de São Paulo. A partida será realizada na capital, no estádio do Pacaembu, em sua reinauguração depois do fechamento em 2020.

Na primeira fase, o Ceará (grupo 31) enfrentará Juventus-SP, Trindade-GO e Portuguesa Santista-SP. No ano passado, o Alvinegro caiu na segunda fase para o São Paulo na disputa por pênaltis. Contudo, havia terminado como primeiro do grupo com 100% de aproveitamento e boas atuações.

Atletas como o zagueiro Jhonatan – já vendido ao Cruzeiro – se destacaram e ganharam chances no profissional do Vovô. O atacante Pablo, por exemplo, foi o artilheiro da fase inicial. A diretoria do clube indicou que atribuirá os destaques da competição na equipe principal para a disputa da Série A.

O Fortaleza (grupo 25) enfrentará Carajás-PA, Ituano-SP e São Bento-SP, em Santana do Parnaíba. Em 2024, o Leão caiu para o CRB-AL na terceira fase, mas revelou jovens como Kervin Andrade e Kauan, usados no profissional pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, além do destaque de Iarley, que marcou três gols diante do Internacional-RS.

O Tricolor é dono da melhor campanha de uma equipe cearense na história da competição, chegando nas quartas de final em 2008 e repetindo o feito em 2023. Em 2024, o escrete vermelho-azul-e-branco encerrou a temporada com 22 títulos nas categorias de base.

Ferroviário (grupo 17), Floresta (grupo 1) e Tirol (grupo 7) vão ter missões difíceis logo no início, enfrentando clubes tradicionais do País. O Tubarão da Barra terá pela frente o Athletico-PR, em Osasco; enquanto o Verdão vai encarar o Botafogo-RJ, em Votuporanga; e a Coruja pega o Santos-SP em Araraquara.

Os times podem surpreender tanto na base quanto no profissional em 2025. O escrete coral disputará a sua primeira Copinha, justamente no ano em que deve receber maior investimento nas categorias de base pelo início de sua Sociedade Anônima de Futebol (SAF).

Por sua vez, o Floresta já demonstrou que pode chegar longe na competição e faz um bom trabalho nas categorias de formação. Estreante na elite cearense, o Tirol vem se preparando com amistosos, até mesmo contra o rival Fortaleza.

Jogos do times cearenses na primera fase

Jogos do Vovô na fase de grupos

5/1, domingo, às 15h00: Ceará x Portuguesa Santista - SporTV

8/1, quarta-feira, às 15h00: Trindade x Ceará - SporTV

11/1, sábado, às 11h00: Juventus x Ceará - SporTV



Jogos do Leão na fase de grupos

5/1, domingo, às 19h00: Fortaleza x Carajás - SporTV

8/1, quarta-feira, às 19h00: São Bento x Fortaleza - YouTube “Paulistão”

11/1, sábado, às 16h30: Fortaleza x Ituano - YouTube “Paulistão”



Jogos do Ferroviário na fase de grupos

3/1, sexta-feira, às 21h45: Athletico-PR x Ferroviário - YouTube “Paulistão”

6/1, segunda-feira, às 18h15: Audax x Ferroviário - YouTube “Paulistão”



9/1, quinta-feira, às 18h45: Ferroviário x Mazagão - YouTube “Paulistão”

Jogos do Floresta na fase de grupos



2/1, quinta-feira, às 19h15: Votuporanguense x Floresta - YouTube “Paulistão”



5/1, domingo, às 19h00: Floresta x Botafogo - CazéTV



8/1, quarta-feira, às 16h45: Fast Clube x Floresta - YouTube “Paulistão”

Jogos do Tirol na fase de grupos